Női kézilabda NB I - Válogatott kapust igazolt a Mosonmagyaróvár

Lucia Gubikova

A három tehetséges fiatal, az egyaránt 18 éves Szalai Zsuzsanna, Márczy Tekla és Domokos Dalma, valamint a 20 esztendős juniorválogatott, magyar bajnok átlövő, Hudák Emma leigazolása után egy kapus szerződtetését jelentette be a klub.A júliusi felkészülést már az MKC-nál kezdi meg a szlovák válogatott első számú hálóőre, a 25 éves Lucia Gubikova. A 179 cm magas kapus klubjában, a Mihalovcében és a válogatottban is számos nemzetközi mérkőzésen lépett pályára az elmúlt időszakban. Jó néhány Bajnokok Ligája- és EHF-kupa-találkozó mellett világbajnoki és Európa-bajnoki selejtezőkön is őrizte együttesei kapuját. Pontosan egy esztendővel ezelőtt, a Pozsonyban, 7000 néző előtt lejátszott Szlovákia–Magyarország vb-selejtező mérkőzésen, ahol a Görbicz Anita által vezérelt magyar csapat ellen 24–24-es döntetlent játszott a hazai gárda, Gubikova a mezőny legjobbjának bizonyult.Információink szerint korábban az Audi-ETO-nál is tervben volt a szlovák kapus leigazolása, ám végül az akkor meghiúsult. Most viszont már valóban a világ legerősebb bajnokságába került a hálóőr, aki az MKC-nál remélhetően hatékony négyest alkot majd a rutinos Scholtz Andreával, a juniorválogatott Dányi Bernadett-tel és az ifjúsági válogatott Oláh Bellával.