Női kézilabda - Mohácsra utazik az MKC a Magyar Kupában

A Magyar Kézilabda Szövetség kisorsolta a Magyar Kupa 3. fordulójának párosításait. Ennek értelmében az EU-FIRE Mosonmagyaróvár Mohácsra látogat majd október végén. A két klub jó ismerőse egymásnak, hiszen az előző szezonban az NB I/B Nyugati csoportjában kétszer is megmérkőzött egymással. A decemberi találkozón 37-17-re, míg idén márciusban 36-15-ra nyert az MKC.



Bognár Róbert, az EU-FIRE Mosonmagyaróvár vezetőedzője: „Abból a szempontból nem a legjobb ellenfelet kaptuk, hogy oda-vissza több mint 600 kilométert kell majd utaznunk. Ráadásul nekünk akkor nagyon fontos bajnoki meccsünk lesz a Budaörs ellen, úgyhogy meg kell találnunk a találkozó időpontját is. Szakmai szempontból kaphattunk volna nehezebb ellenfelet is. Mindenképpen szeretnénk továbbjutni a Magyar Kupában, és úgy érzem, erre a Mohács ellen minden esélyünk meg is van."



A Magyar Kupa 3. fordulójának hivatalos játéknapja október 25-e, de hogy a csapatok mikor játsszák le a mérkőzéseiket, az csak az egyeztetések után dől el. A Győr, az FTC, az Érd, a Dunaújváros, a Siófok és a Vác később csatlakozik a sorozathoz.



A Magyar Kupa 3. fordulójának párosításai:



Mohácsi TE 1888 - Eu-Fire Mosonmagyaróvár

Moyra-Budaörs Handball - Alba FKC

Szombathelyi KKA - MTK Budapest

Vasas SC - Kozármisleny SE

Szent István SE - Kisvárda Master Good SE

Eszterházy SC - DVSC SCHAEFFLER

Gödi SE - Kecskeméti NKSE

Nyíradony VVTK - EUbility Group-Békéscsaba