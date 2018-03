Női kézilabda - Megválasztották a Győri Audi ETO új edzőjét - Danyi Gábor az új edző?

Hétfőn délután tartotta elnökségi ülését az Audi-ETO. A fő téma az edzőkérdés volt, Bartha Csaba előzetesen annyit mondott: az elmúlt időszakban 20–25 edzővel is tárgyalt, közülük hárman maradtak a „kalapban", s közülük választotta ki az elnökség a nyáron távozó Ambros Martín utódját.Hogy pontosan kire esett a választás, egyelőre homály fedi, az ígéretek szerint a hét közepén sajtótájékoztatón jelentik majd be az új vezetőedzőt.Lapunk úgy tudja, a spanyol szakembert eddigi másodedzője, Danyi Gábor váltja majd a kispadon.Korábban már megírtuk, hogy a szakember esélyes a posztra, s eddig úgy volt, hogy Raphäelle Tervel lesz Danyi segítője. Információink szerint ugyanakkor a francia szakember – aki játékosként két BL-győzelemhez segítette hozzá az Audi-ETO-t, jelenleg pedig a Besancon vezetőedzője – végül nem kerül be a győriek szakmai stábjába.Az biztos, nehéz örökséget vesz át az új szakember, ám Danyi mellett szólna, hogy kiválóan ismeri a csapatot, s a munka szempontjából meglenne a folytonosság is.A vasárnapi Norvégia–Horvátország EB-selejtező első félidejének hajrájában megsérült Stine Bredal Oftedal. Az Audi-ETO klasszisa nagyon szerencsétlenül fogott talajt a horvátok hatosán belül: a földre érkezés során megcsúszott a támaszkodó lába. Sokan megijedtek, hogy esetleg a térdével lett gond, de az északi válogatott egészségügyi stábja a bokáját kezdte kezelni.A Norvég Kézilabda Szövetség még vasárnap éjfélkor Facebook-oldalán megírta: Oftedal bokája nem tört el, „csak" erősebben megrándult. A röntgenfelvételen más elváltozás nem mutatható ki. Anne Froholdt csapatorvos ehhez annyit tett még hozzá, korai arról beszélni, mikor térhet vissza a pályára a játékos.Mindenesetre a győriek nincsenek könnyű helyzetben, mert Nora Mörk után múlt héten elveszítették Tomori Zsuzsannát is, aki keresztszalag-szakadást szenvedett, az átlövőt tegnap meg is műtötték. Felépülése minimum hat hónapot vesz igénybe.A zöld-fehérekre a hétvégén komoly erőpróba vár: a Magyar Kupa négyes döntőjét ugyanis szombaton és vasárnap rendezik, s már az elődöntőben összekerültek a zöld-fehérek a Ferencvárossal. Mörk, Tomori és esetleg Oftedal nélkül azért nem ugyanolyan esélyekkel vág neki a küzdelmeknek a Magyar Kupa visszahódítására készülő győri gárda.

Korábban írtuk

Megválasztotta a Győri Audi ETO KC elnöksége Ambros Martín utódját, a klub új vezetőedzőjét a 2018/19-es szezonra a hétfői ülésén.Az új szakvezetőt szerdán sajtótájékoztató keretében mutatja be a dr. Bartha Csaba elnök - olvasható a csapat hivatalos honlapján.