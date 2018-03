Női kézilabda - Danyi Gábor az Audi ETO új vezetőedzője - fotók, videó

A háromszoros Bajnokok Ligája-győztes Győri Audi ETO KC szerdán bejelentette, hogy Ambros Martín helyett a nyártól ügynökségünk, a ChampSport Agency által képviselt, eddig a klub másodedzőjeként dolgozó Danyi Gábor lesz a csapat új vezetőedzője. Ez alkalomból ajánljuk figyelmébe a leendő új szakvezetővel készített portréinterjúnkat. Akár felhasználásra (részben vagy egészben), akár háttér információkhoz hasznos segédanyagként szolgálhat.„Tudom, hogy mi az, ami jól működik a csapatnál, amitől eredményesek vagyunk. Ugyanakkor nem szeretném Ambrost másolni, mert én Danyi Gábor vagyok. Természetesen szeretném a jól működő dolgokat meghagyni, hozzájuk téve a saját elképzeléseimet. Nagy kihívás ennyi, teljesen különböző karakterrel együtt dolgozni, többek között brazil, francia, holland és norvég játékosok is vannak, illetve lesznek a keretünkben, mindegyikük más-más egyéniség. Nagy feladat megtalálni azt a közös hangot, ami mentén egy irányba tudunk haladni. Másodedzőként ez működött, remélem, vezetőedzőként is fog. Bizonyos dolgokban egy lépést majd hátra kell lépnem, kell egy lépés távolság köztem és a játékosok között, mert az új szerepkör mást kíván meg, mint az eddigi, de van annyira intelligens a csapat, hogy ezt elfogadja, ezzel nem lesz probléma. A feladat velem is az lesz mint eddig: minden sorozatban győzni kell, de ez természetes is, hiszen ehhez minden feltétel adva van" - mondta el egy interjúban a ChampSport Agency-nek Danyi Gábor.

Információink szerint a hétfői elnökségi ülésen eldőlt, hogy az Audi-ETO női kézilabdacsapatának új edzője a nyáron Danyi Gábor eddigi másodedző lesz. Úgy tudjuk, a francia Raphäelle Tervel ugyanakkor nem kerül be a szakmai stábba.Hétfőn délután tartotta elnökségi ülését az Audi-ETO. A fő téma az edzőkérdés volt, Bartha Csaba előzetesen annyit mondott: az elmúlt időszakban 20–25 edzővel is tárgyalt, közülük hárman maradtak a „kalapban", s közülük választotta ki az elnökség a nyáron távozó Ambros Martín utódját.