Női kézi - Mosonmagyaróvári győzelem a fővárosban

Kemény heteken van túl az MKC, hiszen január első napjaiban már megkezdte a felkészülést, a hétvégén pedig egy többnapos tornán győzedelmeskedett. A fáradtság kicsit érződött is a lányokon, hiszen a mérkőzés végig szoros volt és az Óváriak csak a legvégén tudták eldönteni a találkozót 26-22-re.



Vasas SC – EU-FIRE Mosonmagyaróvár 22-26 (12-11)

Budapest, Vasas edzőcsarnok

Jv.: Barna, Kovács



Vasas SC: Agovic, Tzintzis (kapusok), Hárs, Kuczora 3, Szeberényi, Kocsis 1, Hansághy 4 (1), Fekete 1, Becséri 1, Németh N. 2, Moutsogianni 2, Németh M. 1, Mester, Arany 1, Szatmári 1,. Vezetőedző: Varga Márta



MKC: Dányi - Rábai, Csala 1, Horváth B. 3, KOPECZ 6, Gyimesi 1, Bízik R. 2 (2). Csere: Scholtz (kapus), Hajtai, Farkas, TILINGER 5 (2), Bízik B. 2, Bardi, Töpfner 2, Tóth M. 3, Lozsi 1. Vezetőedző: Bognár Róbert



Kiállítások: 8 perc ill. 10 perc

Hétméteresek: 1/1 ill. 5/4



Bognár Róbert, az EU-FIRE Mosonmagyaróvár vezetőedzője: „Jó mérkőzésen vagyunk túl, amely sok mindent megmutatott. A lányok is egyre jobban érzik, mi fér bele egy magasabb osztályú csapattal szemben és mi nem. Szinte végig fej-fej mellett haladtunk, csak az utolsó öt percben dőlt el a javunkra a találkozó. Ugyanakkor, ha minden ziccerünk bemegy és kevesebbet hibázunk, akkor ez már korábban megtörténhetett volna. Ezt azonban a fáradtság számlájára is írom."