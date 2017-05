NB III foci - Nagy tervek a bajnok ETO-nál

Az ETO bajnokcsapata. A tavaszi keret, álló sor: Kunsági Roland, Rácz Ferenc, Csizmadia Zoltán, Kiliti Róbert, Németh Bence, Vadász Viktor, Pálfi

Donát, Medgyes Sinan, Tajthy Tamás, Nagy Ádám, Gyagya Attila, Varga Róbert, Gyurákovics Erik. Középső sor: Szabó Tamás masszőr, Radó Krisz

tina – rehabilitáció, Borbély Erik erőnléti edző, Bekő Balázs vezetőedző, Korsós György klubmenedzser, Soós Imre sportigazgató, dr. Drucskó Zoltán

elnök, Zsiray László nemzetközi menedzser, Boros Lukács kapusedző, Darázs Tamás technikai vezető, Gál Bence – rehabilitáció, Szabó Ottó edző.

Ülő sor: Kulcsár Kornél, Szabó Lukas, Zeke Márió, Beliczky Gergő, Kabát Péter, Magasföldi József, Zamostny Balázs, Koncsag Martin, Dudás Ádám,

Varga József, Pongrácz Viktor, Szimcsó Viktor.

Népes szurkolótábor ünnepelte az ETO csapatát vasárnap este: a zöld-fehérek megnyerték az NB III Nyugati csoportját és jövőre egy osztállyal feljebb léphetnek.A játékosok szerdáig pihenőt kaptak, majd utána készülnek a Sárvár elleni bajnokira.„Mi, vezetők is megünnepeltük a Csorna elleni győzelmet és a feljutást – kezdi Soós Imre, az ETO sportigazgatója –, hiszen óriási nyomás volt rajtunk is a feljutást illetően, és nagyon örülök, hogy végül sikerült elérni. Nagy dolognak tartom, mint ahogy a sorozatban eddig elért tizenhét győzelmünket is."Az NB II-re szeretnék jelentősen megerősíteni a játékoskeretet."Úgy tervezzük, hogy hét-nyolc minőségi futballistát igazolunk. Közülük többen már alá is írták a szerződésüket, de neveket egyelőre nem akarok mondani – folytatja Soós Imre. – A határon túlról Európa Ligát megjárt csapatokból is érkeznek hozzánk jó játékosok."

A Kisalföld úgy tudja, hogy Szolnokról, Békéscsabáról és Sopronból szintén várható új szerzemény, valamint erősödhet a szakmai stáb is Király József érkezésével, aki jelenleg még az NB II-es Mosonmagyaróvár vezetőedzője.„Az MLSZ szabályozásának értelmében jövőre egy 1997-es és egy 1998-as születésű fiatalnak végig a pályán kell lennie az NB II-ben. Minden szakmai szempontot figyelembe véve Győrben úgy döntöttek, hogy a csapat tehetséges, 1999-es születésű kapusa, Gyurákovics Erik lesz az első számú jelölt erre a posztra.„Több rutinos kapuvédővel is tárgyalunk, aki elfogadja ezt az állapotot, de ha a helyzet úgy kívánja, akkor bevethető lesz. A jelenlegi kapusunknak, Kunsági Rolandnak is felajánlottuk ezt a lehetőséget, valamint képben van az újpesti Balajcza Szabolcs és a gyirmóti Sebők Zsolt. Döntés még nem született" – ismertette a klub elképzelését Soós Imre, az ETO sportigazgatója.