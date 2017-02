NB III foci - Az ETO-nál mindennél fontosabb a feljutás

A nagy hagyományokkal rendelkező, idén 113 éves ETO a második helyen telel a listavezető Érd mögött az NB III Nyugati csoportban. A zöld-fehérek jelenlegi hátránya három pont az Érdi VSE-vel szemben.



„Az őszi idény hajrájára nagyjából kialakult a csapatunk, amellyel szeretnénk elérni a célkitűzésünket, az NB II-be jutást – kezdi Soós Imre, az ETO FC Győr sportigazgatója. – Nagy változásokat éppen ezért nem terveztünk végrehajtani télen a játékoskeretben. Véleményem szerint így is sikerült tovább erősíteni. Leigazoltuk Csizmadia Zoltán középpályást a vetélytárs Érdtől, korábbi futballistánk, Medgyes Sinan visszatért Szlovákiából és szerződtettük a bal oldali támadót, Szimcsó Viktort: a kárpátaljai fiatal legutóbb a Dinamo Kijev profi játékosa volt. Rajtuk kívül is bővült a keretünk, hiszen a teljes őszi idényt sérülés miatt kihagyó Tajthy Tamás és Graszl Károly is már a vezetőedző, Bekő Balázs rendelkezésére áll."



Távozó eddig kettő van: Simonfalvi Gábor és a Csornára kölcsönadott Szabó Bence. Elképzelhető, hogy Horváth Dávid kapus a Kozármislenyben folytatja a pályafutását. A több játéklehetőség érdekében elképzelhető, hogy néhány fiatalt még kölcsönadnak a tavaszi idényre.



„Igyekszünk előre gondolkodni az úgynevezett fiatalszabályt illetően is – folytatja a sportigazgató. – Ezt figyelembe véve alakítjuk a keretünket. Ebben főszerep juthat Kiliti Róbertnek és Zeke Máriónak, illetve a két kapusnak, Pálfi Donátnak és Gyurákovics Eriknek. Örömteli, hogy a korosztályos utánpótlás-válogatottakba egyre több ETO-s kerül be, említhetem például Kovács Krisztiánt és Farkas Dánielt az U17-es, Kiliti Róbertet az U18-as, Koncsag Martint pedig az U19-es csapatból. Az utánpótlás-nevelés még színvonalasabbá tételéhez szerződtettük Tuboly Frigyest akadémiai igazgatónak. A jelentős tapasztalattal rendelkező szakembertől azt várjuk, hogy utánpótlásfronton tovább erősödjön az ETO."



Győrött a szurkolók az őszi idény nagy részében nem pártoltak el a csapattól, az utolsó mérkőzésen, a Kaposvár elleni győztes rangadón 2000-en voltak a lelátókon.



„A klubnál mindent annak rendelünk alá, hogy a csapat nyáron megszerezze az NB III-as bajnoki címet és feljusson a másodosztályba. Ezzel szeretnénk örömet szerezni a szurkolóinknak is, akik kitartanak mellettünk" – említi végül Soós Imre.



A zöld-fehérek számára a jövő hét végén folytatódik a bajnoki pontvadászat. Addigra kiderül, hogy a Tatabánya visszalép-e a tavaszi szezontól – még tartanak a tárgyalások egy esetleges új tulajdonos belépéséről – és ezáltal az is, hogy a rajtnál a jelenlegi három- avagy hatpontos hátrányban követi-e az ETO az Érdet a táblázaton.

Győrött az igazságosabb helyzetben reménykednek.