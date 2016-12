NB II foci - Mosonmagyaróvár a hatodik helyen

Boldogan karácsonyoznak idén az NB II-es Credobus-Mosonmagyaróvár tagjai és a csapat szurkolói. A kék-fehérek újonc létükre az élmezőnyben a hatodik helyen állnak a téli szünetben, miközben sorozatban szép győzelmeket arattak.



Pedig döcögősen indult a szezon az együttes számára.



„Fel kellett vennünk az osztály ritmusát és ez időbe telt még akkor is, ha NB I-et és NB II-t megjárt futballistáink is vannak – kezdte értékelését Király József vezetőedző. – Jó pár mérkőzés eltelt, mire ez sikerült. A fiatalok csapatba illesztése, illetve az optimális összetétel megtalálása sem ment egyik napról a másikra. Ezután fokozatosan javult a teljesítményünk, fordulóról fordulóra erősebbek lettünk játékban és közösségben is. Sokat segített ebben, hogy végig csapatként tudtunk dolgozni és gondolkodni."



A fordulópontot a Budaörs legyőzése jelentette a Mosonmagyaróvár életében, attól kezdve szinte szárnyalt az együttes.



„Amikor a klub aláírta a névszponzori szerződést az autóbuszgyárral, azzal mi is lendületbe jöttünk. Attól kezdve nem kaptunk ki. Viccesen azt szoktam mondani, az aláírás előbb is megtörténhetett volna, akkor a bajnokság elején nem kellett volna annyit idegeskednem" – mondta nevetve Király József.



A Szolnok idegenbeli 4–0-ás legyőzése adta meg azt a lelki pluszt a játékosoknak, ami aztán végigkísérte őket az idényben.



„Elhitték a srácok, hogy kapott gól nélkül, sok találatot elérve is tudnak nyerni – folytatta a vezetőedző. – Kialakult egy mag, amelyet Tarczy, Bohner, Deák, Koszó, Galambos, Zsirai, Schmatovich, Czár és Laki alkotott, akik szinte valamennyi meccsen végig a pályán voltak. Mellettük a többiek is megtették a magukét és jó teljesítményt nyújtottak.



A Tarczy–Schmatovich–Laki tengely nagyszerűen működött, utóbbi régi fényében csillogva tizenegy góllal holtversenyben vezeti az NB II góllövőlistáját. A vezérek az öltözőben is remekül kézben tartották a csapatot, nekik és a szakmai stábunk tagjainak is részük volt a sikereinkben."



A játékosok jól kezelik a kiváló szereplés által hirtelen rájuk tört népszerűséget és a média érdeklődését is.

„Ennek a félévnek az egyik legnagyobb hozadéka szerintem az a szeretet, ami megnyilvánul irántunk a szurkolók részéről – említette Király József. – A városban járva lépten-nyomon találkozunk ennek a jeleivel. Megnőtt a játékosaink ázsiója. Az utánpótláscsapatainkban futballozók felnéznek rájuk. Ők már nemcsak Messik vagy Iniesták akarnak lenni, hanem Schmatovich Gabik vagy Laki Balázsok is."



Mindenképpen meg kell említeni a klubnál lévő, biztos lábakon álló, nyugodt hátteret, hiszen ez is nélkülözhetetlen a jó szerepléshez.



„Az elnökünk, Drescher Ottó akkor is bízott bennem, a csapatban, amikor nem ment a szekér – mondta a vezetőedző. – Látta az elvégzett munkát és reménykedett benne, hogy az előbb-utóbb gyümölcsözni fog. Szerencsére így is alakult."



A szakember úgy véli, ősszel mélyről indulva erején felül teljesített a csapat: fél év alatt jószerivel elérte a bajnokság előtt kitűzött célt, a biztos bentmaradást. Ez igaz, de jelenleg már előrefelé is érdemes tekingetni, hiszen a Mosonmagyaróvár mindössze négypontos hátrányban van az NB I-et jelentő második helytől.



„Anyagilag nálunk erősebb klubok alkotják az élmezőnyt és mögöttünk is állnak tehetősebb csapatok, várható, hogy télen beleerősítenek. A hiányposztokra, valamint néhány tehetséges fiatalt mi is szeretnénk igazolni. Nagyon kemény tavasz elé nézünk, hiszen az ellenfelek már számolnak velünk. Célul nem tűzzük ki a feljutást, de valahogy úgy vagyunk vele, ha már egyszer sikerült egy ilyen félévet produkálni, miért ne tudnánk még egyszer?"