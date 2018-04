NB II foci - Másodszor nyert a sereghajtó Sopron, döntetlent játszott a Gyirmót - fotók+nyilatkozatok

Gyirmót, Alcufer-stadion, 370 néző. V.: Farkas T.Gyirmót: Rusák – Achim, Szilvási, Villám, Présinger – Varga P. (Szalánszki, 76.), Kiss M., Stieber (Czár, 68.) – Laki (Nagy P., 56.), Horváth R., Sandal. Vezetőedző: Szepessy László.Siófok: Balajcza – Szilágyi, Fehér, Lorentz, Hídvégi – Bévárdi, Gál M. (Berde, 58.), Lénárt, Nemes – Petneházi (Futó, 88.), Elek (Volent, szünetben). Vezetőedző: Varga Attila.A találkozó elején Elek Bence óriási helyzetből 4 méterről fejelt a jobb kapufa mellé, majd hosszú, eseménytelen perceket követően egy óra elteltével ismét őelőtte adódott nagy lehetőség, fejese után a bal alsó sarokba tartó labdát Rusák bravúrral hárította. Kiss szabadrúgásból, Horváth R. pedig fejesből kísérelte meg bevenni a Balaton-partiak hálóját, de egyikük sem járt sikerrel. A siófoki kontrákban is rejlett veszély.Sok hibával tarkított mérkőzésen kevés helyzetig jutottak a csapatok, így igazságos pontosztozkodás született.Szepessy László: – Küzdelmes mérkőzésen igazságos eredmény. Sok feladatunk van még, de főként a támadójátékunkon kellene javítani. Örömteli azonban, hogy tavasszal immár tíz forduló óta vagyunk veretlenek.Varga Attila: – Fegyelmezett, szervezett és jó játékot nyújtottunk. Három nagy helyzetünk adódott, de győzelmünket a gyirmóti kapus bravúros védésekkel hiúsította meg.(1–1)Szolnok, 300 néző. V.: Szilágyi.Szolnok: Gazsi – Molnár R., Horgosi, Balogh M. (Jasarevic, 88.), Lakatos – Bonivárt, Tóth B. (Papp, 77.) – Pintér N., Pantovics (Berdó, 70.), Tóth L. – Olasz. Vezetőedző: Balogh Pál.SVSE: Kunsági – Koroncai, Sifter, Varga R. – Hadházi – Harangozó, Gyürki (Batizi-Pócsi, 74.), Bor, Tóth M. (Kővári, 52.), Kitl (Szőke, 59.) – Horváth P. Szakmai igazgató: Bekő Balázs.Gsz.: Tóth L. (22.), ill. Horváth P. (9., 11-esből, 84).A sereghajtó és ezer sebből vérző SVSE megérdemelten nyert a jó erőkből álló Szolnok vendégekéntA soproniak korábban csak egyszer tudtak nyerni a másodosztály mostani idényében: október 8-án a Kazincbarcikát győzték le 2–0-ra.Balogh Pál: – Bebizonyította a Sopron, hogy többre hivatott csapat annál, mint amit a helyezése mutat. Muszáj magunkba néznünk, ugyanis csak saját magunkat nyomjuk egyre lejjebb. Sokkal koncentráltabbnak kell lennünk támadásban, hátul pedig nem szabad ilyen könnyelmű hibákat vétenünk.Bekő Balázs: – Nyílt sisakos mérkőzés volt, mindkét csapat a győzelemre törekedett. Míg a hazaiak a sok lehetőségükből csak egyet használtak ki, mi abból a párból eggyel több gólt rúgtunk, ezzel nyertük meg a mérkőzést.(0–1)Budapest, Hévízi út, 200 néző. V.: Barna.Vác: Halasi – Hegedűs, Szabó N., Tóth F., Görgényi – Tursó (Major, 60.), Gulyás, Tóth J. – Borvető (Varga, 46.), Balajti (Lassú, 67.), Zsolnai. Edző: Nagy Tibor.Mosonmagyaróvár: Heinrich – Kovács, Szépe, Szpirulisz, Katona – Bakos (Maly, 76.), Vágó – Kulcsár (Bartos, 71.) – Eszlátyi, Lőrinczy, Kapacina (Zsirai, 64.). Edző: Várhidi Péter.Gsz.: Kulcsár (10.).10. p: Kulcsár szemfülesen megszerez egy hazaadást, s kiváló érzékkel emeli át Halasin. 0–1.22. p: Kapacina átíveli Lőrinczinek a játékszert, aki az oldalhálóba lő.40. p: Görgényi lövése megy el a hosszú sarok mellett.52. p: Varga lövésébe vetődött be Bakos az utolsó pillanatban.57. p: Kapacina szöglete után Vágó lövése csattant a keresztlécen.Nagy Tibor: – Március óta toldozzuk-foldozzuk a csapatot, teljesen szétesett a játékunk és mindig van egy emberünk, aki megvereti a csapatunkat, és ez megy már hetek óta.Várhidi Péter: – Gratulálok a csapatnak. Igazi férfimunka volt.1. MTK Budapest 72 pont,2. Kisvárda 64,3. Békéscsaba 52Merkantil Bank Liga NB II, a 25. fordulóból elhalasztott mérkőzések:Cegléd-Zalaegerszeg 2-0 (1-0)Budaörs-Szeged 0-0Dorog-Soroksár 2-2 (1-1)Aqvital FC Csákvár-Kisvárda 0-3 (0-2)Nyíregyháza Spartacus-Kazincbarcika 2:0Előzmények:Szerdán a 25. fordulóból elhalasztott mérkőzéseket játsszák le a Merkantil Bank NB II-ben, melynek során a Sopron a Szolnok vendége lesz. Idegenben lép pályára a Mosonmagyaróvár is, míg a Gyirmót FC Győr hazai környezetben szerepel.Szolnok, Tiszaligeti Stadion, 17 ó. V.: Szilágyi.Bekő Balázs vezetőedző: „A bizonytalanság a legrosszabb tényező, nagyon nehéz ilyen helyzetben nyilatkozni. Egy biztos, dolgozunk tovább, mindent megteszünk a tisztességünkért és bizakodó vagyok, hogy eljön az a mérkőzés, amikor lesz közös sikerélményünk. A Szolnok ellen nem rossz a statisztikai mérlegünk, ha fegyelmezetten és gólra törően játszunk, bármilyen eredmény születhet."Gyirmót, Alcufer-stadion, 19 ó. V.: Farkas T.Szepessy László vezetőedző: „Szeretném, ha a csapat játékban továbbfejlődne, hogy ne csak egy félidőben tudjunk jól teljesíteni, hanem lehetőség szerint minél tovább nyújtsuk ezt az időszakot. Nyerni szeretnénk annál is inkább, mert fel akarunk lépni a dobogóra, ehhez pedig pontokra van szükségünk a Siófok ellen."Budapest, III. Ker. TVE-sporttelep, 17 ó. V.: Barna G.Várhidi Péter vezetőedző: „Hasonló mérkőzésre számítok, mint legutóbb a Soroksár ellen. Kreatív labdarúgók alkotják a váci csapatot. Igyekszünk a védekezésünket alaposan megszervezni és ebből sikeres kontratámadásokat vezetni, végre gólt vagy gólokat lőni."