NB II foci - Emberhátrányban nyert a Gyirmót, döntetlent játszott a Mosonmagyaróvár + nyilatkozatok

(0–2)Csákvár, 150 néző. V.: Szőts.Csákvár: Tóth B. – Csilus Á., Csonka, (Baranyai, 28.), Dulló, Galambos – Nándori (Tamás, 30.), Farkas – Simon M. (Molnár G., 73.), Daróczi, Nagy Zs. – Bobál G. Vezetőedző: Szijjártó IstvánGyirmót: Rusák – Villám, Szilvási, Széles, Krebsz – Kontár, Nagy P. – Herjeczki (Szalánszki, 65.), Strestík (Lázár., 47.), Heffler N. – Szarka (Présinger, 52.). Vezetőedző: Szepessy László.Gsz.: Nagy Zs. (47., 11-esből ), Daróczi (58.), ill. Herjeczki (10.), Heffler N. (22.), Nagy P. (67., 11-esből).Kiállítva: Villám (47.).10. perc: Csonka gurította haza kapusának a labdát, melyet előbb Tóth B. lekezelt, majd hatalmas luftot rúgott. Herjeczki lecsapott a labdára, aztán közelről a hálóba rúgta. 0–1.22. perc: Szarka lépett ki középen a védők közül, közeli lövését még védte a hazaiak kapusa, ám a kipattanó labdát Heffler N. 3 méterről a kapuba rúgta. 0–2.47. perc: Villám a 16-oson belül fellökte Daróczit, a játékvezető 11-est ítélt, Villámot pedig kiállította. Nagy Zs. állt a labda mögé és ballal a jobb alsó sarokba lőtt. 1–2.58. perc: Daróczi fordult le középen, majd 15 méterről a bal alsó sarokba csavarta a labdát. 2–2.67. perc: Présinger nagyszerű cselekkel csapta be a bal oldalon Csilust, majd a védő a 16-oson belül buktatta. A büntetőt Nagy P. végezte el és magabiztosan rúgta a labdát a kapu közepébe. 2–3.Szijjártó István: – Óriásit hibázott a kapusunk és ráadásul két súlyos sérültünk is van. Nem a jobban játszó csapat nyerte meg a meccset.Szepessy László: – Remekül futballoztunk az első félidőben, ha kettő-null után a harmadik ziccerünket is berúgjuk, akkor eldöntöttük volna a mérkőzést. A második félidő már háború volt, de azt is megnyertük.(0–0)Szusza Ferenc Stadion, 500 néző. V.: Radványi.Vasas: Bese – Hinora, Vaskó, Talabér, Kelemen – Murka, Hajdú (Béládi, 46.), Szatmári, Birtalan (Balajti, 62.), Roxin, Ádám (Hrepka, 80.). Megbízott edző: Ferenczi István.Mosonmagyaróvár: Somogyi – Kovács B., Sziklási, Vágó, Bakos, Darázs, Maly (Szabó V., 69.), Zsirai, Czár, Eszlátyi (Lőrincz, 90.), Jelena (Winkler, 64.). Vezetőedző: Takács Gábor.Gsz.: Talabér (61.), ill. Zsirai (6.).61. p: Egy szabadrúgás utáni kavarodásból a kipattanó labdát Talabér középről a bal alsó sarokba lőtte. 1–0.63. p: Czár jobb oldali beadása megpattant a védőkön, Zsirai jókor érkezett és a jobb sarokba vágta a labdát. 1–1.70. p: Winkler a kifutó kapus mellett elhúzta a labdát, majd az üres kapu mellé passzolt.Ferenczi István: – Nem tudtuk feltörni a jól záró óvári védelmet, több kapufát rúgtunk.Takács Gábor: – Az első félidőben a Vasas kontrollálta a mérkőzést, ekkor Fortuna fogta a kezünket. Szerencsére gyorsan tudtunk egyenlíteni.

Előzmények

Csákvár, Tersztyánszki Sportközpont, 19 ó. V.: Szőts.A listavezető Gyirmót a nyolcadik helyen álló Csákvárhoz látogat. A kék-sárgák a hétvégén első döntetlenjüket szerezték az idei kiírásban, de így is növelték előnyüket két riválissal szemben.

Nyerni akarunk Csákváron. A hétvégén a helyzetkihasználással akadtak gondjaink, a Siófok pedig szervezetten játszott, így nehéz lett a meccs. Kielemeztük a hibákat, folyamatosan fejlesztjük a játékunkat, ezt akarjuk új szintre emelni. Sokat dolgozunk a mentális felkészülésen is"

– nyilatkozta Szepessy László vezetőedző.Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 19 ó. V.: Radványi.Vasárnap az addig sereghajtó Monortól is kikaptak a Lajta-partiak, így már négy pontra vannak a bennmaradást jelentő tizenhetedik helytől. Ma a frissen edzőt váltó – Ferenczi István a megbízott tréner –, az NB II legértékesebb keretével rendelkező Vasas otthonában lépnek pályára.

Nehéz mérkőzésre számítok, mert a Vasas sokkal jobb csapat, mint amit a helyezése mutat. Mi is jobbak vagyunk, de sajnos kétarcú a játékunk, ezt kell megoldanunk. Mindenképpen javítani szeretnénk a hétvége után és pontot vagy pontokat akarunk szerezni. Agresszivitást és bátor focit várok a fiúktól"

– fogalmazott Takács Gábor, az óváriak trénere.