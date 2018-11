NB II foci - A Békéscsaba sem törte meg a Gyirmót lendületét a forduló rangadóján

AQvital FC Csákvár–Credobus Mosonmagyaróvár 2–2 (1–1)

Csákvár, 200 néző. V.: Csonka.



Csákvár: Tóth B. – Csilus (Dulló, 46.), Kiprich, Baranyai, Galambos – Tamás, Farkas, Simon, Mészáros (Sándor, 77.) – Bobál (Molnár G., 87.), Daróczi. Vezetőedző: Szijjártó István.



Mosonmagyaróvár: Somogyi – Kozma, Vágó, Forgács, Czár – Winkler, Kovács Á. (Darázs, 85.), Zsirai (Lőrincz, 60.), Eszlátyi – Szabó V., Jelena. Vezetőedző: Tóth András.



Gsz.: Tamás N. (38.), Dulló (50.), ill. Kovács Á. (3.), Jelena (58.).

Kiállítva: Baranyai (45.).

3. p: Kovács Á. szerzett a félpályánál labdát, kilépett a védők közül és mintegy 17 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. 0–1.

38. p: Középen Tamás lépett ki és lőtt a jobb alsó sarokba 18 méterről. 1–1.

45. p: Jelenát a hazaiak védője, Baranyai gólhelyzetben buktatta, ezért kiállította a bíró. A megítélt szabadrúgást Eszlátyi rúgta kapura, a lövést a hazai kapus hatalmas bravúrral hárította.

50. p: Bal oldali szögletrúgás után Dulló a kipattanó labdát a bal alsó sarokba lőtte. 2–1.

58. p: Bal oldali szögletrúgás után Eszlátyi csúsztatta tovább a labdát, Jelena középen jókor érkezett és középről a hálóba lőtt. 2–2.

Az összes pályára lépő labdarúgót dicséret illeti, irreális körülmények között hatalmas tócsákkal teli játéktéren élvezetes, jó iramú mérkőzést produkáltak. A vendégcsapat az első félidőben eldönthette volna a mérkőzést.



Szijjártó István: – A kapott góljaink olyan hibákból születnek, amikre nem vagyunk felkészülve. Akaratból viszont jelesre vizsgáztunk, pontosan ilyen mérkőzésre számítottam ebben az időjárásban.



Tóth András: – Megküzdöttünk az egy pontért, ám sajnos ez most rajtunk nem sokat segít. Egy-nullás vezetésünk után eldönthettük volna a mérkőzést.



Békéscsaba 1912 Előre–Gyirmót FC Győr 0–1 (0–1)

Békéscsaba, 1000 néző. V.: Bognár.



Békéscsaba: Ribánszki – Nagy S. (Mészáros M., 60.), Viczián, Szélpál, Zahorán (Pilán, 60.) – Lustyik, Szalai D. – Hursán, Gránicz (Király, 22.), Szatmári – Urbin. Vezetőedző: Boér Gábor.



Gyirmót: Rusák – Varga P., Villám, Szilvási, Széles – Lázár, Nagy P. – Herjeczki (Krebsz, 49.), Strestík Présinger (67.), Heffler N. (Sandal, 90.) – Szarka. Vezetőedző: Szepessy László.



Gsz.: Strestík (3.).

Kiállítva: Nagy S. (85.), Viczián (91.), ill. Szarka (63.).

3. p: Strestík lőtt 30 méterről kapura, a labda pedig Ribánszkit érintve jutott a kapu bal oldalába. 0–1.

50. p: Kapu előtti kavarodás után Hursán lövése találta telibe a lécet.

63. p: Szarka reklamált egy ítéletet, a játékvezető sárga lappal díjazta a csatárt, s mert ez már a második volt neki, előkerült a piros is.

85. p: Tíz emberre fogyatkoztak a hazaiak is. Nagy Sándor is megkapta második sárga lapját, s ő is mehetett zuhanyozni.

91. p: Nehezen viselte a vereséget a hazi együttes, a hosszabbításban Viczián is piros lapot kapott.

Feljutásra pályázó vetélytársát győzte le idegenben a Gyirmót, úgy, hogy csaknem húsz percen át emberhátrányban futballozott Békéscsabán. A remek formánban lévő Strestík gyorsan megszerzett góljával így élen maradtak Nagy Patrikék. A harmadik csabaiaknak pedig immár hat pont a hátrányuk a második ZTE mögött.



Boér Gábor: – Nem volt nehéz dolgunk, de a sok és óriási gólhelyzeteinket rendre kihagytuk. Tudunk jól játszani, de a győzelemhez gól is kell, amivel ma adósak maradtunk. Úgy gondolom, ma kipontoztak bennünket a bajnokságból.



Szepessy László: – Jó időben szereztünk vezetést, ami után mi irányítottuk a játékot. A második félidő elején emberhátrányba kerültünk, s így játszottunk egy ideig, de ezt is elbírtuk. A meccs vége kicsit feszült hangulatú lett, de ez sem zavart meg bennünket. Három pontért jöttünk és nagyszerű csapatmunkával, nagy-nagy küzdéssel sikerült is megvalósítani a terveinket. A későbbi helyezések szempontjából rendkívül fontos győzelmet arattunk.



Merkantil Bank Liga NB II, 18. forduló:

Békéscsaba 1912 Előre-Gyirmót FC Győr 0-1 (0-1)

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Budafoki MTE 1-2 (1-0)

Aqvital FC Csákvár-Credobus Mosonmagyaróvár 2-2 (1-1)

BFC Siófok-Budaörs 0-1 (0-1)

Vasas FC-Ceglédi VSE 5-1 (2-1)

Duna Aszfalt TVSE-Vác FC 0-2 (0-2)

Kaposvári Rákóczi FC-Dorogi FC 2-2 (1-1)

Nyíregyháza Spartacus FC-Soroksár SC 2-0 (1-0)

WKW ETO FC Győr-Kazincbarcika 0-0

BSS Monor-ZTE FC 1-4 (0-1)



Az élcsoport állása: 1. Gyirmót 40 pont, 2. Zalaegerszeg 38, 3. Budaörs 32