NB I foci - Felcsúton győzött a Debrecen a Puskás ellen +további eredmények

A vendég Debrecen 1-0-ra győzött a Puskás Akadémia ellen szombaton, a felcsúti Pancho Arénában a labdarúgó OTP Bank Liga 2018/19-es szezonjának nyitómérkőzésén.



OTP Bank Liga, 1. forduló: Puskás Akadémia FC - Debreceni VSC 0-1 (0-0)

Felcsút, 931 néző, v.: Vad II. gólszerző: Calvente (77.) sárga lap: Haris (7.), Tőzsér (60.), Csősz (88.) Puskás



Akadémia: Hegedüs L. - Osváth, Spandler, Heris, Trajkovski - Márkvárt, Molnár G. (Knezevic, 70.), Balogh B. - Latifi (Kiss T., 62.), Diallo, Radó



DVSC: Nagy S. - Cikos, Kinyik, Szatmári Cs., Barna - Bódi, Kusnyír (Csősz, 82.), Tőzsér, Haris, Varga K. (Calvente, 61.) - Takács T. (Avdijaj, 70.)



A szezon első ziccerét a 3. percben a Debrecen csatára, Takács bombázta a hazai kapusba, majd tíz perc elteltével tízméteres fejese is célt tévesztett. A PAFC negyedóra elteltével "érkezett meg" a meccsbe és Diallo révén lesgólig jutott. A vendégek egyik sarokrúgásukat követően centiméterekre voltak a gólszerzéstől: Márkvárt a gólvonalról vágta ki a kapura fejelt labdát. A hajdúságiak lendülete a szünetig sem hagyott alább, de a vezetést nem tudták megszerezni. Fordulást követően kiegyenlítettebb lett a mérkőzés, ezzel együtt jelentősen esett az iram. A hazaiak ötlettelenül játszottak, helyzetekig sem nagyon jutottak el. A debreceniek többször is, és az egyik ilyennél Calvente fejesével megszerezték a vezetést. A felcsúti csapat küzdött az egyenlítésért, de a játékába sok hiba csúszott, így nem sikerült egyenlítenie. A Debrecen megérdemelten szerezte meg a három pontot, a felcsútiak pedig még mindig nem nyertek bajnoki mérkőzést a debreceniek ellen.



Magabiztos győzelemmel kezdett a bajnok Vidi FC



Magabiztos, négygólos győzelmet aratott a bajnok MOL Vidi FC a 12. perctől emberhátrányban játszó újonc Kisvárda ellen Felcsúton a labdarúgó OTP Bank Liga első fordulójának szombati játéknapján. OTP Bank Liga, 1. forduló:



MOL Vidi FC - Kisvárda Master Good FC 4-0 (3-0)

Felcsút, 1744 néző, v.: Bognár T. gólszerzők: Lazovic (16.), M. Scepovic (36.), Juhász R. (44.), S. Scepovic (92.) sárga lap: Gosztonyi (43. - cserejátékosként) piros lap: Vári B. (12.)



MOL Vidi FC: Kovácsik - Nego, Juhász R., Fiola, Tamás K. - Pátkai, A. Hadzic (Nikolov, 70.), Varga J., Kovács I. - Lazovic (Sós, 58.), M. Scepovic (S. Scepovic, a szünetben)



Kisvárda: - Felipe - Lukjancsuk (Beriosz, 39.), Parcvanija, Izing, Jánvári, Vári B. - Karaszjuk, Lucas, Misic (Gosztonyi, 77.) - Ilic (Hej, a szünetben), Sinder



A bajnok Vidi FC ragadta magához a kezdeményezést az NB I-ben abszolút újonc Kisvárda ellen, amelynek kezdőcsapatában mindössze három magyar játékos volt. A 12. percben a ziccerbe kerülő Lazovic a büntetőterületen belül a földre került Vári Barnabás szorításában, ezért a játékvezető utóbbit kiállította. A tizenegyest Marko Scepovic végezte el, de lövését Felipe kivédte. Két perc múlva javíthatott volna a szerb csatár, ám ziccerben a kapu mellé pörgetett. Nem kellett sokat várni a fehérvári vezetésre, mert Loic Nego pontos beadását Danko Lazovic juttatta a kapuba. A gól- és emberhátrányban játszó kisvárdaiak percekre beszorultak kapujuk elé, de amikor kijöttek a szorításból, néhány veszélyes lövésük is volt. A Vidi FC a 36. percben növelte előnyét: Nego újabb jó beadását ezúttal Marko Scepovic váltotta gólra. A fehérváriak háromgólos előnnyel vonultak szünetre, miután egy szabadrúgást követően Juhász Roland is gólt szerzett. A második félidőben a hazaiak - talán a szerdai, Ludogorec elleni Bajnokok Ligája-selejtezőre is gondolva - visszavettek a tempóból, ennek ellenére jóval többet birtokolták a labdát. A Kisvárda szórványos ellenakciói nem sok veszélyt jelentettek a fehérvári kapura. A végeredményt a hosszabbításban Stefan Scepovic állította be.



A Mezőkövesd hazai pályán 3-1-re legyőzte a Paksi FC együttesét a labdarúgó OTP Bank Liga első fordulójának szombati játéknapján. OTP Bank Liga, 1. forduló



Mezőkövesd Zsóry FC-Paksi FC 3-1 (2-1)

Mezőkövesd, 1977 néző, v: Erdős gólszerzők: Drazic (30.), Szalai A. (38.), Cseri (80.), illetve Kulcsár D. (33.) sárga lap: Meszhi (61.), Széles (74.), illetve Papp (55.), Haraszti (88.), Horváth P. (94.)



Mezőkövesd: Dombó - Farkas, Iszlai (Meszhi, 49.), Pillár, Vadnai - Tóth (Vajda, 64.), Szalai A. - Szeles, Koszta, Drazic - Cseri (Szakály D., 94.)



Paks: Nagy G. - Kulcsár D., Lenzsér, Gévay, Szabó - Simon Á. (Kővári, 79.) - Haraszti, Papp, Bertus, Bartha (Horváth P., 75.) - Simon A. (Hahn, 64.)



Az első harminc perc "ismerkedéssel", valamint meddő paksi mezőnyfölénnyel telt, aztán nyolc perc alatt három gólt is láthatott a kövesdi közönség. Előbb a hazaiak egy szép támadás végén egy jól eltalált lövéssel megszerezték a vezetést, majd három perc alatt - némi szerencsével - egyenlített a Paks, hogy aztán öt perc múlva ismét hátrányba kerüljön, miután a mezőkövesdiek újfent eredményesen zárták egy támadásukat. A statisztika szerint a vendégek voltak veszélyesebbek a kapura, ennek ellenére a hazaiak vonulhattak előnnyel a szünetre. A fordulás után a Paks volt aktívabb, igyekezett egyenlíteni, ám a mezőkövesdi védelemnek sikerült megtartania az egygólos előnyt. Tíz perccel a lefújás előtt aztán egy újabb hazai gól végleg megpecsételte a tolnai együttes sorsát, amely valódi veszélyt nem jelentett Dombó kapujára, egyetlen gólját szerencsés körülmények között szerezte, így a hazaiak sikere megérdemeltnek mondható.



A Honvéd ismét legyőzte a Haladát



A Budapest Honvéd 3-2-re nyert a vendég Swietelsky Haladás ellen szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga első fordulójában. OTP Bank Liga, 1. forduló:



Budapest Honvéd-Swietelsky Haladás 3-2 (1-1)

Bozsik-stadion, 1670 néző, v.: Berke gólszerzők: Danilo (38.), Kamber (67.), Lukács D. (76.), illetve Priskin (45.), Bamgboye (80.) sárga lap: Skvoric (14.), illetve Jagodics (16.), Benes (53.), Petró (74.) piros lap: Priskin (81.)



Budapest Honvéd: Gróf - Batik, Kamber, Skvoric - Heffler T., Uzoma - Vadócz, Gazdag (Pölöskei Zs., 85.), Nagy G. - Danilo (Cipf, 91.), Holender (Lukács D., 63.)



Haladás: Király - Schimmer, Kolcák, Benes, Bosnjak (Habovda, 41.) - Grumic, Jagodics - Mészáros, Petró (Németh M., 78.), Lyng (Bamgboye, 71.) - Priskin



Szakadó esőben kezdődött, 15 perccel később viszont már csak szemerkélőben folytatódott a találkozó, amelyen sokáig a Honvéd irányított, de mezőnyfölényét a 38. percig nem tudta gólhelyzetre váltani. Akkor Gazdag Dániel jó ütemben ugratta ki Danilót, aki két szombathelyi védő között lépett ki, majd a kiszolgáltatott Király Gábor mellett a kapu rövid oldalába helyezett. A Haladás először a szünet előtt villant, ám az mindjárt egyenlítést is ért. Mészáros ziccerrel egyenértékű helyzetét Gróf még szögletre mentette, a sarokrúgásból beívelt labdát azonban Priskin már a kapu jobb oldalába fejelte. A második félidőben is a Honvéd irányított, a 67. percben pedig ismét megszerezte a vezetést. Ehhez azonban kellett egy szabadrúgásból kapu elé ívelt labda, és Kamber, aki éles szögből külsővel lőtt a meglepett Király mellett a kapuba. Tíz perc sem telt el, Lukács került helyzetbe, és higgadtan értékesítette a lehetőséget. A 80. percben Bamgboye az elmélázó kispesti védők között remek fejessel szépített, egy perccel később azonban létszámhátrányba került a vendégcsapat, mert Priskin könyökkel eltalálta Batikot. A hajrában beszorult a házigazda fővárosi együttes, de a Haladás nem tudott egyenlíteni. A kispestiek sorozatban hetedik meccsükön maradtak veretlenek a szombathelyiekkel szemben, akik a legutóbbi hat összecsapást elveszítették.