Megyei foci - Brazil játékossal erősödhet a Rajka

Fabrizio nem sokáig trükközgetett Agyagosszergényben.

Bár Rajkán – mivel közel van a szlovák határ – nem meglepő egy-egy idegenlégiós, arra talán az együttes legvérmesebb szurkolói sem számítottak, hogy egyszer majd egy brazil játékos is erősítheti a csapatukat. Pedig – ha sikerül elintézni az átigazolást – a jelenleg megyei másodosztályban szereplő gárda színeiben léphet majd ősszel pályára a húsz- esztendős Leonardo Figueiredo Da Cruz. Hogy hogyan is került a Győr-Moson-Sopron megyei kiscsapathoz a dallamos nevű brazil futballista, arról a rajkai klub elnöke beszélt.„Egy, a településünkön élő szlovák menedzser kért meg minket arra, hogy amíg nem talál csapatot három Dél-Amerikából érkező játékosának, velünk edzhessenek ezek a labdarúgók. Természetesen nem zárkóztunk el ettől, hiszen nekünk is az a jó, ha minél többen vagyunk a gyakorlásokon – kezdte Kelemen Sándor. – Kettőt közülük gyorsan le is igazoltak a szlovák élvonalba – egyikük egy kétméteres belső védő volt –, Leonardo azonban nálunk maradt. Pedig szerintem a három közül ő a legügyesebb, igaz, nem túl magas futballista. Remek a rúgótechnikája, az edzéseken tíz szabadrúgásból nyolcat szinte mindig a kapuba lő. Nyilván erősítést jelentene" – tette hozzá a sportvezető.„Leonardónak azonban még nincs érvényes igazolása – árulta el Matusich János, a rajkai klub szakosztályvezetője. – Az is előfordulhat, hogy nem is lesz. Nyilván nálunk nem szerepelhet profi státuszban, munkát kell neki találnia, s hogy leigazolhassuk, ideiglenes lakcímmel is rendelkeznie kell. Nem egyszerűek a nemzetközi átigazolási szabályok."

Meglátjuk, hogy meglesznek-e a papírok, s az sem kizárt, ha jól sül el a dolog, több ilyen játékos is érkezhet átmenetileg a csapathoz"

– folytatta a klubelnök. A rajkai együttes egyébként nyolcévi folyamatos szereplés után búcsúzott az elmúlt bajnokság végén a megyei első osztálytól.

Ahogy több faluban, nálunk is kritikus megfelelő létszámban utánpótlást versenyeztetni. Idén kicsit átalakulva, felfrissülve vágtunk neki a másodosztálynak, de ha úgy alakul, szívesen játszanánk újra az első vonalban."

A dél-amerikai légiósra visszatérve, nem ő lenne az első brazil, aki megyénkben amatőr csapatban játszana.2016-ban a megyei III. osztályú Agyagosszergényben szerepelt pár mérkőzés erejéig egy dél-amerikai futballista. Sander Fratucello Fabrizio egy petőházi pizzériában dolgozott üzletvezetőként és igazolt a Sopron környéki csapathoz. Első meccsén a hatvanadik percben megsérült, az adatbank szerint magyar csapatában utána még háromszor kezdőként, kétszer pedig csereként lépett pályára.