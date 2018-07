Martínez: a játékosok megérdemelték ezt az eredményt

"Azt láthattuk ezen a világbajnokságon, hogy a futballistáink az egyéniségük, a tehetségük helyett a csapatmunkára támaszkodtak, és olyan játékosok csoportjává váltak, akik mindent megtesznek a jó eredmények elérése érdekében" - nyilatkozta az angolok 2-0-s legyőzése után szombat este az edző.



Hozzátette, az is motiválta őket, hogy szurkolóik büszkék lehessenek rájuk, és ezt sikerült is elérniük. A belgák történetük legjobb szereplését produkálták, ennek ellenére Vincent Kompany csapatkapitány az elveszített elődöntőre utalt első értékelésében. "Nagyon közel álltunk a fináléba jutáshoz, amit szerintem megnyertünk volna. Ez az eredmény is gyönyörű, a szurkolóink számára egy ajándék, hiszen hét meccset játszottunk és hatot megnyertünk" - fogalmazott.



A bronzmérkőzés elején Thomas Meunier szerzett vezetést, majd a második félidő nagyobb részében Anglia játszott fölényben, a hajrában Eden Hazard révén mégis a belgák voltak eredményesek.



"Ez a meccs is megmutatta, hogy még mindig van mit javítanunk. Nem vagyunk kész csapat, de képesek vagyunk fejlődni" - mondta Harry Kane. Hangsúlyozta, nem akarnak megint húsz évet várni, hogy ismét elődöntőt játszhassanak. A Tottenham Hotspur játékosa arra utalt, hogy nemzeti csapatuk 1990-ben szerepelt legutóbb ilyen jól a világbajnokságon, amikor szintén negyedik lett.



A vereség ellenére Gareth Southgate szövetségi kapitány is pozitívan nyilatkozott. "Büszke vagyok arra, amit a játékosok elértek. Nagyon nehéz meccsen vagyunk túl, a világ egyik legjobb csapatával játszottunk, és csak két nap állt rendelkezésünkre a felkészülésre" - vélekedett.