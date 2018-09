Magyar Kupa - Kupaünnep Bőnyben, négy megyei továbbjutó - fotó, eredmények, nyilatkozatok

Kozármisleny (NB III)-ETO FC Győr (NB II) 0-4 (0-2)Felsőtárkány (Heves megye I.)–Ménfőcsanak (NB III) 1-3Lipót (Győr-Moson-Sopron megye I.)–Kecskeméti TE (NB III) 3-2Öttevény (megye I.)–Gyöngyösi AK (NB III) 0-1Gyöngyöshalász SE (Heves megye I.)–Gyirmót FC Győr (NB II) 1-5Jászberény (NB III)–Mosonmagyaróvár (NB II) 2-1Jánossomorja (megye I.)–III. Kerületi TVE (NB III) 0-4(0–4)Bőny, 1000 néző. V.: Pillók.Bőny: Kovács M. – Zobák B. (Novák, 68.), Pinczés, Nagy M., Tatai – Zsédely (Virág, 84.) – Mógor, Varga A., Zobák Cs., Nyír- egyházky – Hajmási (Faragó, 74.). Játékos-edző: Zobák Csaba.Honvéd: Horváth A. – Lovric, Kamber, Skvorc – Bamba – Kovács N., Hidi, Kukoc (Holdampf, 56.) – Pilik (Banó-Szabó, 46.) – Tischler, N’Gog (Májer, 46.). Edző: Supka Attila.Gsz.: Hidi (6., 8.), Tischler (28., 37.), Lovric (52.), Kamber (76.).Ünnep volt Bőnyön vasárnap, a pálya felé vezető úton gyakorlatilag mindenütt autók parkoltak, s még a kezdés előtt tíz perccel is hömpölygött a tömeg, a szomszédos kocsmában pedig az utolsókat kortyolták a szurkolók.„Tíz alatt talán megússzuk" – nagyjából ez volt a kívánság a bőnyi drukkerek körében, s ezt erősítette a hazaiak elnöke, Szabó Csaba is, aki kiemelte: nagyon jó döntés volt az MLSZ részéről hétvégére tenni a fordulót.„Mindenki dolgozik nálunk, így nemcsak nézőből lett volna jóval kevesebb egy szerda délután, hanem a csapatból is többen hiányoztak volna. Így csak a futsalválogatottal készülő Harnisch Ákos kénytelen kihagyni ezt a meccset" – reflektált a bőnyi klubvezető.A hazai drukkerek nem sokkal a kezdés után már fohászkodhattak az égiekhez, mert N’Gog a felső lécet találta telibe. Alig egy perccel később viszont már a kapufa sem segített, Hidi bombázott a kapuba, újabb két perc elteltével pedig ismét tehetetlen volt a Honvédban visszatérése óta először pályára lépő Hidi lövésével szemben a bőnyi kapus.Aztán rendezte a sorokat a hazai gárda, s nem is rombolt rosszul, viszont előrefelé nemigen tudott építkezni a megyei másodosztályú gárda. Látható volt a többosztálynyi különbség a gondolkodásban, mikor átvett egy átadást a hazai játékos, sokszor már két honvédos lógott a nyakán. A félidő derekán megint kihagyott a hátsó alakzat a Bőnyben, amit Tischler büntetett meg, aki aztán Hidihez hasonlóan bő tíz perc múlva megduplázta góljai számát.Egy félidő alatt négy gól elfogadható volt – bőnyi oldalról mindenképpen, de a Honvédnál sem nagyon lett több a ráncok száma. A második játékrészt is gyors góllal kezdte a Honvéd, mely továbbra is irányította a játékot, a Bőny egy-két alkalommal jutott át a vendégek térfelére. Addig egyébként sokszor nagyon szépen járatta a labdát a hazai csapat, de aztán elfogyott a hit és a lendület. A 75. percben Mógor viszont meglepően egyedül maradt, a lépéselőny azonban a 16-oshoz érve elfogyott, a védők szorításában csak egy kapu fölé szálló lövésre futotta a bőnyitől. Ami itt kimaradt, a másik oldalon bement, Kamber révén fél tucatnál járt a Honvéd. Újabb gól már nem esett, bár volt olyan, hogy egy támadásból két kapufát is lőtt a vendéggárda, majd az egyébként rendkívül sportszerű meccsen a 78. percben az első sárgát is felmutatta a játékvezető, Pin- czés kapta egy belépőért.A 84. percben cserélt a Bőny, ami önmagában nem szenzáció, de a lecserélt Zsédely Gábort hatalmas ünneplésben részesítette a mintegy kétszáz tagú Honvéd-tábor. A vastaps közepette a „Gyere Kispestre!" és a „Hozzál pálinkát!" rigmust kiabálták a drukkerek. Hogy miért? Arról a bőnyi játékos mesélt: „A szünetben haverkodtunk össze, többen kérdezték, ittunk-e pálinkát a meccs előtt? Azt mondtam viccesen, a megyei foci lényege nem az, hogy közvetlenül a meccs előtt, hanem az, hogy a meccs előtti este igyunk. Ez persze nincs így, én legalábbis nem ezt tettem, más dolgom volt, szombaton tizenkét órát lehúztam a munkahelyemen, majd este segítettem a pálya vonalazásában."A bőnyi játékos számára örök élmény marad a mérkőzés.„Illúzióink nem lehettek, azért keményen szembejött velünk a valóság. Ennek ellenére nem vallottunk szégyent. Mindenképpen elismerés illeti a Honvédot, hogy szinte a teljes csapattal állt ki, megtisztelt bennünket és a közönséget. Ráadásul rendkívül szimpatikusak, sportszerűek voltak végig, semmi nagyképűség, semmi allűr nem volt náluk. Igazi ünnep volt a meccs mindenki számára" – mondta a játékos, aki a többiekkel együtt lepacsizott a Honvéd-szurkolókkal – egy sört is a kezébe nyomtak, sőt, többen szelfiztek is a bőnyi futballistával.Zobák Csabától a mezt és a nadrágot is elkérték. A hazaiak játékos-edzője büszke volt a csapatára: „Megtettünk mindent, ennyi volt bennünk, de nem hiszem, hogy szégyenkeznünk kellene. A Honvéd végig nagyon korrekten játszott, de ennyivel jobbak nálunk. Sok sikert kívánunk nekik a folytatásban. Azt gondolom, mindenki számára ünnep volt ez a vasárnap kora délután."A győztes oldalon Supka Attila így értékelt: „Amit szerettünk volna, elértük, végig dominálni tudtunk. Talán több gólt is lőhettünk volna, megvoltak a helyzeteink, de sok kapufát lőttünk."A mérkőzés után a bőnyi klubot megajándékozta a Honvéd egy Puskás feliratú 10-es mezzel, amit a fővárosiak minden játékosa aláírt.(1–2)Gyöngyöshalász, 200 néző. V.: Leél-Őssy.Gyöngyöshalász SE: Kovács T. – Kluk, Lehótszky, Csomor, Harmat – Sőregi, Horváth V. (Szilágyi, 78.) – Szurdoki (Szalai, 58.), Márkus, Czene (Jurecska, 72.) – Kiss I. Vezetőedző: Benus Ferenc.Gyirmót: Rengel – Krebsz (Szegi, 78.), Villám, Széles, Pré- singer – Lázár, Gelencsér (Kontár, 58.) – Nagy P. – Sandal, Vólent, Horváth R. (Heffler, 54.). Vezetőedző: Szepessy László.Gsz.: Lehótszky (31.), ill. Széles (31.), Présinger (41.), Lázár (57.), Nagy P. (89.), Sandal (90+1.).16. p: Présinger jobb oldali szögletére Széles érkezett remek ütemben és a kapu jobb oldalába fejelt 6 méterről. 0–1. 31. p: Horváth V. bal oldali szabadrúgása után a hosszú oldalon érkező Márkus fejelt a felső lécre, a lepattanó labdát Lehótszky közvetlen közelről a kapuba lőtte. 1–1. 41. p: Présinger egy labdaátvétel után bal lábbal lőtt, a bal kapufa érintésével a labda a kapuba pattant. 1–2. 57. p: Lázár 13 méterről jobbal félfordulatból a felső léc alá lőtt. 1–3. 89. p: Sandal adott balról középre Nagy elé, aki 13 méterről ballal a kapu jobb oldalába gurított. 1–4. 90+1. p: Vólentet buktatta Csomor a tizenhatoson belül. 11-es! A büntetőt Sandal jobbal higgadtan a jobb alsó sarokba lőtte. 1–5.Benus Ferenc: – Kiváló csapat ellen játszottunk egy jó mérkőzést.Szepessy László: – A helyzeteink alapján nagyobb különbséggel is győzhettünk volna, de a továbbjutásunk mindenképp megérdemelt.(0–0, 1–1, 1–2)Felsőtárkány 100 néző. V.: Sándor.Felsőtárkány: Csák – Ötvös, Kálmán R., Jancsó (Czibere 104.), Sebe (Szklenár, 88.) – Kollár, Kálmán J., Madarasi, Balázs (Marácz, 116.), Zsély – Ficzere. Edző: Balázs Tihamér.Ménfőcsanak: Ficsór – Veres, Visy, Németh B., Füredi – Nagy (Szilágyi, 58.), Kószás, Koncsag (Czanik, 64.) – Németh L., Vörösbaranyi (Serfőző, 58.), Böcskey. Edző: Mayer János.Gsz.: Kálmán J. (58.), ill. Németh B. (80.), Böcskey (103.), Serfőző (115.).A Ménfőcsanak küzdelmes mérkőzésen a hosszabbításban tudta csak kiharcolni a továbbjutást.Balázs Tihamér: – Küzdöttünk végig egy nagyon jó csapat ellen. Sajnos a hosszabbításban fölénk kerekedtek.Mayer János: – Saját magunknak tettük nehézzé ezt a mérkőzést, vagy direkt százhúsz percet akartak a fiúk játszani. Megérdemelten jutottunk tovább.0–0)Öttevény, 150 néző. V.: Sipos T.Öttevény: Molnár M. – Kovács P., Nagy L. (Németh M., 88.), Nagy R., Vígh (Szűcs G., 73.), Wágenhoffer, Horváth M. (Puter M., 43.), Lappints, Horváth B., Varga J., Keszei. Edző: Germán Ferenc.Gyöngyös: Daróczi – Csornij, Fehér I., Laurinyecz (Pilinyi, 54.), Dávid, Gábriel, Molnár E., Lizák, Tarnai, Niedermüller (Horváth M., 86.). Edző: Török János.Gsz.: Fehér I. (84.).Kiállítva: Puter M. (86.).A helyzeteit sorra elhibázó hazai csapat még büntetőből sem tudott a kapuba találni. A vendégek az utolsó percekben szerzett góllal megnyerték a mérkőzést.Germán Ferenc: – Helyzeteink alapján győzelmi esély volt arra, hogy továbbjussunk, sajnos a kihagyott tizenegyes döntően befolyásolta a mérkőzés végeredményét.Török János: – Alacsony színvonalú mérkőzésen csak a továbbjutásnak örülhetünk.(0–2)Jánossomorja, 300 néző. V.: Szalai.Jánossomorja: Liszkai – Fettik, Tóth II K., Cseri, Mikhely, Soós (György Jakab, 84.), Maidics, Horváth M. (Dudás, 73.), Kandó, Gaál Z., Gaál D. (Takács, 60.). Edző: Varga Róbert.III. Kerület: Jeszenszky – Gyepes (Hámori, 46.), Laczkó, Huszárik, Nagy (Malkócs, 70.), Tóth L., Sóron (Gergye, 60.), Kaszai, Rabatin, Szalai, Szabó. Edző: Buzsáky Ákos.Gsz.: Nagy (3.), Tóth K. (öngól, 30.), Laczkó (80.), Malkócs (86.).A mérkőzés 3. percében egy szerencsés szituációban megszerezte a vezetést a vendégcsapat. A Jánossomorja két helyzettel válaszolt, de a félidő végén ismét egy kapufáról kipattanó labdát a hálóba juttattak a fővárosiak. A második félidőben már kijött a két csapat közötti osztálykülönbség.Varga Róbert: – Egy jó erőkből álló ellenféllel szemben közben-közben fel tudtuk venni a ritmust, de a hibáinkat könyörtelenül kihasználták.Buzsáky Ákos: – Fontos volt, hogy a kupában továbbjussunk, de a legfontosabb, hogy a kialakulóban lévő csapatjátékunkat tétmeccsen gyakoroljuk.(0–1)Gyöngyös, 100 néző. V.: Nazsa.Jászberény: Menczeles – László (Hevesi-Tóth, 60.), Szanyi, Ilkovics, Fejes, Szemere, Győrfi (Sándor, 74.), Ludasi, Svedyuk, Herczeg, Szanku (Farkas, 60.). Edző: Arany László.Mosonmagyaróvár: Somogyi – Kovács B., Vágó, Forgács, Katona (Bakos, 58.), Zsirai, Darázs, Bartos (Kozma, 62.), Stieber, Eszlátyi, Kovács Á. (Szabó V., 78.). Edző: Várhidi Péter.Gsz.: Svedyuk (67.), Hevesi-Tóth (87.), ill. Bartos (37.).Kiállítva: Ilkovics (81.).23. p: Eszlátyit buktatták a 16-oson belül, a sértett végezte el a büntetőt és a bal kapufa mellé lőtt. Gyors kontra után Stieber labdáját Bartos passzolta a kapus mellett a hálóba. 0–1. 67. p: Hasonló védelmi hiba után Svedyuk lépett ki és megszerezte az egyenlítő találatot. 1–1. 87. p: A játékvezető úgy ítélte meg, hogy Forgács lerántotta Herczeget, 11-est ítélt, amit Hevesi-Tóth értékesített. 2–1.Arany László: – A csapatom eltüntette az osztálykülönbséget. Jól jöttünk ki a fordulópontokból, és úgy érzem, hogy a lelkesedésünk is kellett, hogy legyőzzük NB II-es ellenfelünket.Várhidi Péter: – A hatvanadik percig rendben voltunk, simának tűnt a mérkőzés, utána viszont hatot kellett volna cserélnem.(1–1)Lipót, 200 néző. V.: Takács R.Lipót: Takács – Csete (Schillinger R.), Rigó, Bella, Zimonyi (Molnár M.), Varga, Bieder, Vörös Torma, Tóth L., Kapa Márkó, Kapa Martin. Edző: Varga Péter.Kecskemét: Ladányi – Farkas I., Nádudvari, Vladul (Nemesvári), Selyem, Zámbó D., Szabó D. (Takács K.), Tóth R., Markó, Zámbori D., Rozsi. Edző: Szabó Tibor.Gsz.: Vörös Torma (19.), Kapa Márkó (73.), Zimonyi (83.), ill. Markó (16.), Tóth R. (51.).A parádés futballt bemutató Lipót minden csapatrészben felülmúlta magasabb osztályban játszó ellenfelét.Varga Péter: – Nagyon jó csapat ellen igazi futballünnepet varázsoltunk a szépszámú közönség előtt.Szabó Tibor: – Voltak a mérkőzésnek olyan periódusai, amikor eldönthettük volna a mérkőzést.(0–2)Kozármisleny, 350 néző. V.: Kovács J. Z.Kozármisleny: Molnár P. – Kiss M., Fekete, Racskó, Turi – Rácz (Nicsenko, 64.), Kocsis – Tóth Marcell, Wittrédi (Menyhei, 80.), Beke – Tóth Márk (Horvát, 73.). Vezetőedző: Kovács Zoltán.ETO: Gyurákovics – Tóth D., Vadász, Debreceni, Völgyi – Hidi – Szánthó, Mervó, Jakab (Kalmár, 89.), Koltai (Múcska, 81.) – Erdélyi (Szentes, 84.). Vezetőedző: Király József.Gsz.: Jakab (1.), Erdélyi (24., 11-esből), Völgyi (72., 11-esből), Mervó (87.).Kiállítva: Debreceni (90.).Jakab már az első percben gólt szerzett, ami megalapozta a meccs hangulatát, ezután is sorra alakították ki a helyzeteket a győri játékosok. 0–1. A 23. percben kezezésért büntetőt ítélt a játékvezető, amit Erdélyi magabiztosan értékesített. 0–2. A 71. percben Szánthóval szabálytalankodtak a hazai védők, az újabb tizenegyest Völgyi rúgta nagyon magabiztosan a kapu közepébe. 0–3. A 79. percben Szánthó hatalmas lövését a kapufa hárította. A 87. percben az ETO feltette az i-re a pontot, Tóth D. jobb oldali beadását Mervó fejelte közelről a kapuba. 0–4. Az utolsó percben Debreceni szabálytalankodott, a játékvezető pedig piros lappal kiállította és büntetőt ítélt, amit azonban Beke kihagyott.Németh Zsolt edző: – Bosszús vagyok, hogy a harmincadik másodpercben gólt kaptunk. Az eredmény túlzó, de az ETO továbbjutása teljesen megérdemelt.Király József: – Nehéz mér- kőzésre számítottunk és a négy- null ellenére azt mondom, hogy nehéz is volt. A korai találat után fegyelmezetten, zártan futballoztunk és a kontratámadásainkban benne volt a veszély.

Ők biztosan ott lesznek a vasárnapi meccsen: Szarka Tamás, Varga Gergő és Borov Mihály.

Meccsláz: telt ház várja Bőnyön a 14-szeres magyar bajnok Budapest HonvédotMinden bizonnyal telt ház előtt lép pályára a Magyar Kupában vasárnap 12.30 órakor a Bőny a Budapest Honvéd ellen. A településen nagyon várják már a 14-szeres magyar bajnok kispesti gárdát.A megyei csapatok közül egyértelműen a Bőny SE csapata fogta ki a legnagyobb halat a Magyar Kupa-főtábla sorsolásakor, hiszen a legendás Puskás Ferenc nevével fémjelzett, 14-szeres bajnok Budapest Honvéd gárdáját kapta ellenfélül a kistelepülés csapata.A jelenleg a megyei II. osztály Győri csoportjában szereplő, s ott a harmadik helyen tanyázó bőnyiek nyilván halovány továbbjutási reményekkel várják a vasárnapi mérkőzést, viszont az már most biztos, ünnepnap lesz az élvonalbeli gárda fellépése Bőnyön.Aki siet a vasárnapi ebéddel, felfoghatja desszertnek is az MK-találkozót.Szabó Csaba elnök elárulta, elővételben is szépen fogynak a jegyek, a Honvéd is indít szurkolói buszt, így minden bizonnyal telt ház előtt indul majd útjára a labda 12.30 órakor.Megnéztük a faluban, hogyan várják a helyiek a találkozót, a pályán Varga Gergővel futottunk össze, akiben felemás érzések vannak a meccs kapcsán. A Bőny játékosa két héttel ezelőtt edzésen szenvedett bokatörést, ezért nem tud pályára lépni.

Nagyon sajnálom, hogy nem lehetek ott a csapatban, de természetesen a lelátón ott leszek, szurkolok a fiúknak, hiszen hatalmas lehetőség számukra, hogy NB I-es csapat ellen játszhatnak, ráadásul tétmeccset. Biztos, hogy mindent megtesznek a jó eredmény érdekében, de tudjuk, nem mi vagyunk az esélyesek"

- mondta a sérült labdarúgó.Szarka Tamás képviselővel, a Bőnyi Polgárőr Egyesület alelnökével is találkoztunk, aki a mérkőzés biztosításában segít. Remélhetőleg békés, ünnepi hangulat lesz a kilencven perc során: ,,A polgárőrség megalakult, de sajnos a működését még nem kezdhette meg, ezért Nagyszentjános és Győrszent-iván polgárőrei segítenek be a meccsen. Nagyon örülünk, hogy élvonalbeli csapattal játszhatunk, komoly hírnevet hoz ez a településnek."Borov Mihály, a sportkör korábbi elnöke azt emelte ki, hogy a játékosok maguknak teremtették meg a lehetőséget arra, hogy most a Budapest Honvédot fogadhatják.

Ide el is kellett jutni, meg persze a sorsoláskor kellett a szerencse is, hogy az igazán nagy csapatok közül kapjunk valakit. A Honvéd került az utunkba, köszönjük szépen a fiúknak, hogy itt vannak, sok sikert kívánunk nekik a mérkőzéshez, élvezzék minden percét, mi pedig nagyon szurkolunk majd nekik"

- mondta a korábbi sportvezető.Zobák Csaba játékos-edző is nagy várakozással tekint a meccs elé: ,,Azt mondanom sem kell, a motivációval nincs gond senkinél. Némileg viccesen azt beszéltük egymás között, hogy azért Angliában már volt olyan, hogy egy nagyon kiscsapat legyőzött egy sztáralakulatot. Ha ez nem is Anglia, azért csodák léteznek. Mi mindent kiadunk magunkból, aztán meglátjuk, mi sül ki ebből. Reálisan nézve szeretnénk becsülettel helytállni."A jelenlegi elnök, Szabó Csaba korábban elmondta, Bőny az elmúlt években felkerült a magyar labdarúgás térképére, hiszen az elmúlt években játszottak már a Fradi és az ETO öregfiúkcsapata ellen, amikor a Gyirmót feljutott az élvonalba, a felkészülés során ők is pályára léptek Bőnyön.

Az utóbbi évek, de talán évtizedek legrangosabb bőnyi futballeseménye elé nézünk, elvégre a tavalyelőtti bajnokkal tétmeccsen csapunk össze. Azt gondolom, ha valami, ez igazán viszi Bőny és a helyi foci jó hírét"

- fogalmazott az elnök.A csapat egyébként speciális, erre a mérkőzésre készített mezben lép majd pályára. A kezdőrúgást pedig egy bőnyi származású, de fővárosban élő Honvéd-szurkoló család 12 éves fia végzi majd el.