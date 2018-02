Labdarúgó Magyar Kupa: ETO - Balmazújváros 2-3 - fotók

Előzmények:

Vége a meccsnek. Harmadjára már nem tudott egyenlíteni a győri csapat.Harmadszor is vezetést szerez a Balmazújváros, az egykor az ETO-ban is játszó Rácz Ferenc talál a győri kapuba.Ismét egyenlít az ETO, ismét Szánthó jóvoltából.Büntetőből ismét a vendégek kerültek előnybe. A gólszerző: Arabuli.Szánthó Regő egyenlített.Vajda góljával megszerezte a vezetést a Balmazújváros.A WKW-ETO FC Győr számára a Magyar Kupa nyolcaddöntőjének első mérkőzésével ma kezdődik meg a tavaszi szezon. A zöld-fehérek az NB I-es Balmazújvárossal találkoznak a továbbjutásért. A győri összecsapás 16 órakor kezdődik.Végre megkezdődik itthon a futballtavasz, tétmérkőzésen lépnek pályára a hazai csapatok – bár erre pont rácáfolni igyekszik az időjárás.A Magyar Kupában a WKW-ETO FC Győr a 8 közé jutásért játszik, a Balmazújvárost fogadja 16 órától a nyolcaddöntő első felvonásán, a játékvezető Radványi lesz.A győri klubnál mindent megtesznek azért, hogy a havazás ellenére játékra alkalmas pálya várja ma a csapatokat, valamint a futballra éhes szurkolókat."Remélhetőleg normális pályaviszonyok között tudunk megmérkőzni az első osztályú Balmazújvárossal. Természetesen a célunk a mérkőzés megnyerése. Tudjuk, hogy az első osztály csapatai jó játékerőt képviselnek függetlenül a helyezéstől, de mindent meg fogunk próbálni, hogy legyőzzük őket" – nyilatkozta a mérkőzés esélyeiről Szentes Lázár, az ETO vezetőedzője, aki a győri klub játékosaként is sok nagy kupacsata részese volt.A vendégcsapatban több, a győri szurkolóknak ismerős arc található. Rudolf Gergely, Virág Aladár, Nemanja Andric és Rácz Ferenc hosszabb-rövidebb ideig volt az ETO labdarúgója. Az edző, Horváth Ferenc is dolgozott Győrött, 25 meccsen át irányította a zöld-fehér együttest. A visszavágót február 28-án, szerdán 19 órától rendezik Balmazújvárosban.