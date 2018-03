José Mourinho hallani sem akar a lemondásról

José Mourinho kijelentette, a keddi Bajnokok Ligája-búcsú ellenére nem mond le a Manchester United labdarúgócsapatának vezetőedzői posztjáról.



"Nem fogok elmenekülni, nem fogok eltűnni, és nem fogok sírni csak azért, mert hallottam néhány füttyszót" - közölte pénteki sajtótájékoztatóján a portugál szakvezető. Hozzátette, a következő mérkőzésen ő lesz az első, aki kisétál az öltözőfolyosóról, mert tiszteli a drukkereket és nem félek tőlük.



A Manchester United a gól nélküli első mérkőzés után kedden hazai pályán 2-1-re kikapott a Sevillától a BL nyolcaddöntőjében.



Mourinho hangsúlyozta, mindenben egyetértenek a klub tulajdonosaival, például abban is, hogy időre és további igazolásokra van szükségük.



Bár kijelentette, hogy nem fél a felelősségvállalástól, 12 perces monológjában mégis sokat beszélt a múltról, az érkezése előtti időszakról.



Kinyomtatott jegyzetei és statisztikái segítségével először rávilágított, hogy a csapat az elmúlt hét évben négy különböző edzővel próbálkozott, de egyszer nem is jutott ki az európai kupaporondra, kétszer a Bajnokok Ligája csoportkörében búcsúzott, és a negyeddöntőnél tovább máskor sem jutott. A Premier League legutóbbi négy idényében sorrendben hetedik, negyedik, ötödik és hatodik lett az együttes.



Beszéde során a tréner többször hangsúlyozta, ilyen örökséget vett át, amikor az előző szezon előtt Manchesterbe érkezett, és ezt a szót használta akkor is, amikor a bajnokság tabelláját fölényesen vezető Manchester Cityt említette.



"Nicolas Otamendi, Kevin De Bruyne, Fernandinho, David Silva, Raheem Sterling és Sergio Agüero is örökség. Ők a múltból származnak, nem az elmúlt két évből" - magyarázta Mourinho, aki ezzel nyilvánvalóan nagy riválisa, Josep Guardiola érdemeit igyekezett csökkenteni.



Az Európa Ligát tavaly tavasszal megnyerő Manchester United legközelebb szombaton lép pályára, amikor a Brighton együttesét fogadja az FA Kupa negyeddöntőjében.