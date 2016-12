Jégkorong - Ajándékok a gyerekosztálynak Győrben

A hétvégén összegyűlt ajándékokat a rövid karácsonyi műsor után vehették át a gyerekek. Fotó: Anre Média

A két névadó szponzorral karöltve a győri Dunakapu téri műjégpályára vártak a kilátogatóktól olyan eszközöket, melyek a gyerekek kézműves-foglalkozásait segítik, illetve aranyvasárnapra szervezték meg a „Dobj egy gumilabdát a pályára!" akciót.Az adományokat, illetve a szervezők közös karácsonyi ajándékát tegnap délelőtt adták át a kórház karácsonyi ünnepségén a gyerekek és az alapítvány számára.Az ajándékbontás előtt a Prohászka-iskola tanulói kedveskedtek egy kis műsorral a beteg gyerekeknek, akik közül szerencsére már olyan is volt, aki ma elhagyhatta a kórházat.

Szarvas Zoltán, a Győri ETO HC elnöke így nyilatkozott:– Fontosnak tartjuk, hogy segítsünk a gyerekeken és a szülőkön, hogy ha már a baj bekövetkezett, kellemesebb legyen a kórházban töltött idő. A Lurkó Alapítvány munkája példaértékű és azonos értékrenddel bír, mint egyesületünk utánpótlás-nevelő munkája.A Nemak részéről Szilasi Tamás osztályvezető volt jelen, ő így fogalmazott: – Gyakorlatilag minden család volt már érintett abban, hogy a gyereke lebetegedett, ne adja isten, még kórházba is került. Ezek az időszakok sosem kellemesek, így nagyon jól jön az a segítség, amit a Lurkó Alapítvány munkatársai nyújtanak. Ehhez pedig a magunk eszközével próbáltunk mi is hozzájárulni.A Dana képviseletében Böjtös Erika gyárigazgató adta át az ajándékokat:– Az ünnepek közeledtével különösen fontos, hogy a kórházban fekvő gyerekek számára még könnyebbé tegyük ezt az időszakot. Hisszük, hogy sok örömet, vidám percet szerezhetünk a gyerekeknek a játékokkal.Zajovicsné Vizer Bernadett, a Lurkó Alapítvány elnöke vette át az ajándékokat: – Nagyon köszönjük, hogy ennyi ajándék került a gyerekosztály karácsonyfája alá, s ezek a játékok biztosan feledtetik majd a gyerekekkel azt, hogy nem otthon, a megszokott környezetükben, hanem egy kórházban kell tölteniük az ünnepeket. Nem mondhatok mást, mint azt, hogy nem lehetünk eléggé hálásak a sok-sok felajánlásért, s ezúton kívánok én is kollégáim nevében mindenkinek boldog, békés karácsonyt.Az összegyűjtött játékok mellett az ETO HC, a Dana és a Nemak jóvoltából egy csocsóasztal, egy léghokipálya és orvosi játék táskák is kerültek az osztályra, ami minden bizonnyal hasznos időtöltést nyújt majd a lábadozó gyerekeknek.