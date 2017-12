Ismét játékokkal segítettek a jégkorongosok

A többzsáknyi és -doboznyi játékot Kiss Lajos, Farkas Gábor, Rákóczi Tibor, a Jégsportért Alapítvány elnöke, Szarvas Zoltán, Szilasi Tamás és Böjtös Erika (elöl) adta át Zajovicsné Vizer Bernadettnek.

A tavalyi esztendőhöz hasonlóan idén is jótékonysági gyűjtést szervezett a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház gyermekbetegei részére a Lurkó Alapítvány, a Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft., a Dana Hungary Kft., a Győri Jégsportért Alapítvány és a Győri ETO HC.Az így összegyűlt játékokat – a program része volt a Dobj egy gumilabdát a pályára elnevezésű akció, illetve olyan eszközöket is vártak, melyek a gyerekek kézműves-foglalkozásait segítik – 150 ezer forint értékben további hasznos játékokkal, elsősorban társasokkal egészítette ki a hokiklub, s tegnap át is adta a kórházban fekvő beteg gyerekek részére.

A jégkorongosok két nagy támogatója részéről Szilasi Tamás (Nemak) és Farkas Gábor, valamint Böjtös Erika (Dana) vett részt az ünnepi eseményen.Mindkét cég korábban már kifejtette, s ezt most is megerősítette, hogy mennyire fontos számukra a társadalmi szerepvállalás.Mint azt az illetékesek elmondták, gyakorlatilag minden család volt már érintett abban, hogy a gyereke lebetegedett, ne adja isten, még kórházba is került. Ezek az időszakok sosem kellemesek, így nagyon jól jön az a segítség, amit a Lurkó Alapítvány munkatársai nyújtanak. Ehhez pedig a maguk eszközével próbáltak, próbálnak ők is hozzájárulni.Szarvas Zoltán, a Győri ETO HC elnöke is hasonlóan nyilatkozott: „Mint komoly utánpótlás-nevelő klub, számunkra rendkívül fontosak a gyerekek. Sajnos sokszor előfordul, hogy közülük kórházba kerülnek. S ha ez a baj már bekövetkezett, akkor jólesik, ha a kórházban töltött idő kellemesebben telik a teljes gyógyulásig."Zajovicsné Vizer Bernadett, a Lurkó Alapítvány elnöke könnyeivel küszködve vette át az ajándékokat: „Nagyon nehéz ilyenkor mit mondani, ezek a pillanatok mindig megérintenek, s csak hálával tartozom azoknak az embereknek, akik segítenek felajánlásaikkal. Így az ünnepek közeledtével még meghatóbb egy ilyen esemény. Köszönjük, hogy idén is ennyi ajándék került a gyerekosztály karácsonyfája alá. Ezek a játékok biztosan feledtetik majd a gyerekekkel azt, hogy nem az otthonukban, hanem egy kórházban kell tölteniük az ünnepeket."