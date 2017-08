Futsal - Rába ETO: távozik az edző is

A légiósok közül Tomas Drahovsky, Michal Seidler és Davide is más csapatba igazolt, de máshol folytatja pályafutását Harnisch Ákos és Matkovics Gábor is.



Megtudtuk, hogy a vezetőedző Marcos Angulo sem marad a zöld-fehéreknél.



A korábban Szombathelyen és szlovák szövetségi kapitányként is dolgozó Angulo közös megegyezéssel távozik a Rába partjáról, információnk szerint Romániába, ahol a bajnok Déva vezetőedzője lesz.