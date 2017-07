Fogathajtás - Lázár Zoltán súlyos bukása, fia ujját a győri kórházban mentették meg

„Zolika súlyos kézsérülést szenvedett. Csehországban amputálni akarták az ujját, ezért az elsősegély után inkább azonnal hazaindultunk. A győri kórházban plasztikai műtétet hajtottak végre rajta" – mondta az MTI-nek a nyolcszoros világbajnok hajtó, aki elárulta, a díjugratóként is versenyző fia agyrázkódást is szenvedett.

Lázár Zoltánnak a válla és a csuklója sérült meg, de egyelőre nem tudja, mennyire súlyosan, mert hétfőn vizsgálják meg a vállát, hogy szükség van-e műtétre.



„Meg akartuk nyerni a maratonhajtást és nagyon jó időket értünk el. Magamra vállalom, én hibáztam. Az egyik akadályban nagyobb tempót választottam a kelleténél, emiatt oszlopnak hajtottunk. A kocsi felborult, mi leestünk róla. Sajnos aztán a kocsi helyreállt, így a fogat elszabadult és csak 500 méter után tudták megfogni, amikor ismét felborult a kocsi" – idézte fel a történteket a 44 éves sportember.



Lázár Zoltán arról egyelőre nem tudott beszámolni, hogy a történtek miként befolyásolják az idény hátralévő részét. Hozzátette, három lova is megsérült, de nem tudja, milyen súlyosan, ugyanis még nem értek haza az állatok. A kiváló hajtó eredeti programjában a két hét múlva esedékes aacheni négyesfogathajtó-versenyen, az augusztusi Európa-bajnokság, továbbá a szeptemberi kettesfogat-hajtó világbajnokság is szerepelt.