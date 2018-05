Férfi kosárlabda NB I - SKC: minden jó, ha a vége jó

Sabáli Balázzsal, az együttest a szezon közben átvevő szakvezetővel értékeltük a csapat szereplését.



– Sereghajtó pozícióban vette át a csapatot. Ez mentálisan mennyire érződött a játékosokon és ennek mekkora szerepe volt a folytatásban?



– Leginkább letörtséget, csalódottságot éreztem a játékosokon, mert nem úgy jöttek az eredmények, ahogy remélték – kezdte Sabáli Balázs. – Mégsem ez volt a legnagyobb gond, hanem hogy nem sokkal azután, hogy átvettem a csapatot, szinte magas játékos nélkül maradtunk. Dénest operálni kellett, Zagorac edzésen Achilles-sérülést szenvedett, Tóth pedig a ZTE ellen a második percben a vádliján sérült meg. Zagoracról először azt mondták, két hét múlva már játszhat, majd ez módosult hat hétre, lépnünk kellett. Maradt bevethető palánk alatti játékosként Watkins és a fiatal Bagó, Takácsnak, sőt, volt még, hogy Mészáros Máténak is négyest kellett játszani. Egyéb nehézségeink is voltak, irányítót is kellett keresni. A szezon közepén meglévő szűkös piaci lehetőségek mellett Parker tűnt a legjobb megoldásnak. Mindezek után érdemes lenne megnézni, az egész évad során összesen hány alkalommal tudtunk a teljes kerettel felállni. Nem jönne ki túl nagy szám.



– Jött a Körmend elleni hazai parádé, majd egy győzelem a MAFC ellen. Ezt mégsem követte jó folytatás, miért?



– Felcsillant egy kis reménysugár, a Körmed ellen tényleg jó dobóformával, a MAFC otthonában pedig egységes, harcos játékkal nyertünk. Nem sokkal ezután jött a körmendi visszavágó, ahol nagy pofonba futottunk bele. Jött Henderson, voltak ugyan jó meccseink Kaposváron vagy Szombathelyen, de túl nagy lett a hátrány ahhoz, hogy megcsípjük a középházi középszakaszt. Ez egyrészt önmagában is frusztráló, ráadásul – és ez bizony néha a meccseken is látszott – nem igazán volt jó az összhang a csapaton belül. Akadtak légiósok, akik – némi túlzással persze – csak a támadó térfélen akarták elvégezni a munkát. Régen rossz, ha az amerikaiak nem kedvelik egymást. Próbáltuk, de nem volt könnyű ezt kezelni.



– Az alsóházi középszakasz előtt volt egy-két biztató eredmény, győzelem Debrecenben, vagy a biztos siker a Jászberény ellen itthon. A rájátszás mégsem úgy sikerült, ahogy azt remélték.



– Szerettük volna elkerülni a play outot, de azok után, hogy Debrecenben kikaptunk, ráadásul két kiállítással, Watkins hiányát nem tudtuk pótolni, így a Jászberény elleni hazai vereség után lényegében biztossá vált, hogy a MAFC-cal játszunk a kiesés elkerüléséért. Nagyon nyomasztó érzés volt, ami fokozta a feszültséget.



– Milyen volt ezt a párharcot megélni a kispad széléről?



– A soproni meccsel elégedettek lehettünk, koncentrált, jó kezdéssel végig kézben tartottuk a mérkőzést. A fővárosi találkozón tompák, dekoncentráltak voltunk. Szerencsére a második félidő elején sikerült javítani, aztán, hogy hogyan, az most már történelem, de sikerült kivívni a bentmaradást. Összességében azonban ez egyértelműen nagy csalódást keltő évad volt, amelynek okai nagyon összetettek. Benne volt a sérüléssorozattól kezdve a rossz „kémián" át jó néhány, a remélttől elmaradó egyéni teljesítmény.



– Hogyan, merre tovább, SKC? Kit tartana meg például a légiósok közül?



– Egyedül a már hazatérő amerikai centert, Watkinst, aki annyit mondott: nem zárkózik el a folytatással kapcsolatos egyeztetésektől.