Férfi kosárlabda - SKC: távozik Váradi Kornél, a soproni csapat edzője

Aligha így képzelte debütálását a felnőttcsapat kispadján a fiatal szakvezető. Fotó: Wölfinger Béla

Csütörtökön az SKC férficsapata közös megegyezéssel szerződést bontott Váradi Kornél vezetőedzővel. A klub vezetése a helyzet alapos értékelése után úgy ítélte meg, hogy a jelenlegi állapot nem tartható tovább a bajnokságban sereghajtó csapatnál.Pojbics Szabolcs, az SKC ügyvezetője a döntés kapcsán kifejtette: nyáron, még a szerződtetése előtt beszélgetve a fiatal szakemberrel, valamint a felkészülés során meggyőződve szakmai felkészültségéről, s látva az edzései felépítettségét – összességében szakmai munkáját –, amelyet semmi kritika nem érhet, a klub vezetése azt gondolta, hosszabb időre, évekre megtalálta a csapat vezetőedzőjét. A sikertelen szereplés ellenére is ezért bíztak sokáig a munkájában. A Váradi Kornéllal történt egyeztetés során nyíltan megbeszélték azokat a hibákat, amelyek idáig vezettek.

„Mára be kellett látni, új impulzusra van szükség az eredményesebb szereplés reményében" – mondta Pojbics Szabolcs.Váradi Kornél így értékelte a döntést: „Mindenekelőtt köszönöm, hogy pályakezdő edzőként bizalmat szavazott nekem az SKC. Próbáltam mindent megtenni, hogy a játékosok magukévá tegyék az elképzeléseimet, de sajnos ez az esetek többségében nem valósult meg. Emiatt és a megbeszélt taktikai elemek be nem tartásának – amelyeket többször is említettem mérkőzés utáni nyilatkozataimban – következményeképpen alakult ki ez a soproni kosárlabdához méltatlan szituáció. Helyzetünket a szerencse sem segítette, gondolok itt betegségre, sérülésre, vagy éppen a játékengedély meg nem érkezésére. Természetesen én is követtem el hibákat, amelyeket hideg fejjel, többször újra kell gondolnom és amelyekből le kell vonnom a következtetéseket annak érdekében, hogy a jövőbeni edzői pályám során azokat ne kövessem el. A soproni csapatnak sok sikert kívánok és bízom benne, a változás hatására megindulnak felfelé, mert ismerem a csapatban rejlő potenciált, főleg ha bekövetkezik a korábban is tervezett irányítócsere. Fontos azonban, hogy az előrelépéshez mindenkinek egy irányba kell húznia."Hogy ki váltja a szakembert a kispadon, arról még nincs információ. Ugyanakkor akár Sterbenz László szakmai igazgató, akár Sabáli Balázs, az NB I/B-ben szereplő U23-as csapat edzője „kéznél van", de nem kizárt, hogy kívülről érkezik az új szakember.