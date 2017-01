Férfi kézilabda vb - Norvégiát már nem tudtuk legyőzni, hetedikként zártuk a tornát

Eredmény, negyeddöntő:

Megérdemelten győztek a norvégok, akiknek fiatal, de remek csapatuk van, és az egész világbajnokságon ők a legjobbak a gyors indításokban. Tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz, próbáltuk lassítani a támadásaikat, de az eredmény is mutatja, hogy a meccs elején nem sikerült, ráadásul eleinte támadásban is sokat hibáztunk. Büszke vagyok a csapatomra, hiszen ahhoz képest, hogy két éve a magyar válogatott nem volt ott a világbajnokságon, most kijutottunk, és bekerültünk a nyolc közé.

Katar válogatottja is a negyeddöntőben búcsúzott kedden a franciaországi férfi kézilabda-világbajnokságon, így a magyar csapat a hetedik helyen végzett.



A közel-keleti együttes 32-30-ra kapott ki a szlovénoktól Párizsban. Az európai csapat az 54. percben már nyolc góllal vezetett, ezt követően a katariak felzárkóztak 32-30-ra, de egyenlíteniük nem sikerült. Az NB I-ben szereplő játékosok közül a veszprémi Blaz Blagotinsek két, Gasper Marguc hat, a szegedi Matej Gaber pedig három gólt dobott.



Szlovénia ellenfele a csütörtöki elődöntőben a címvédő és házigazda francia válogatott lesz, ugyancsak a fővárosban.



A másik kedd esti meccset az Európa-bajnoki bronzérmes horvátok nagy csatában 30-29-re megnyerték a kontinenstornán harmadik spanyolokkal szemben. A horvát együttes a magyarokat búcsúztató Norvégiával játszik a fináléba kerülésért pénteken.



Eredmények, negyeddöntő:

Szlovénia-Katar 32-30 (18-15)

Horvátország-Spanyolország 30-29 (17-15)

Franciaország-Svédország 33-30 (15-16)

Norvégia-MAGYARORSZÁG 31-28 (17-10)

A magyar férfi kézilabda-válogatott 31-28-ra kikapott Norvégia csapatától a franciaországi világbajnokság keddi negyeddöntőjében, Albertville-ben, így búcsúzott a tornától.A magyar válogatott a hetedik helyen végez, amennyiben Katar nem jut tovább Szlovéniával szemben a kedd esti negyeddöntőből. Amennyiben a közel-keleti együttes sikerrel jár, Javier Sabaté szövetségi kapitány csapata nyolcadikként zár.A norvég férfi válogatott történetének legnagyobb sikerét érte el az elődöntőbe jutással. A legutóbbi két világbajnokságra nem jutottak ki, és ezen a tornán is csak azért vehetnek részt, mert a szlovénokkal szemben elveszített pótselejtezőt követően szabadkártyát kaptak, mivel a tavaly januári Európa-bajnokságon negyedikek lettek.A skandináv együttes ellenfele a pénteki, párizsi elődöntőben a Spanyolország-Horvátország találkozó győztese lesz.Albertville, 6300 néző, v.: Geipel, Helbig (németek)lövések/gólok: 47/31 (66%), illetve 49/28 (57%)gólok hétméteresből: 1/1, illetve 6/6kiállítások: 14, illetve 6 percMagyarország: Mikler - Harsányi 3, Ligetvári, Zubai, Lékai 1, Nagy L. 1, Szöllősi. Cserék: Fazekas (kapus), Juhász 1, Balogh Zs., Császár 11, Jamali, Bánhidi 6, Ancsin, Bodó 5A nyolcaddöntőben a dánokkal szemben 4-1-re vezettek a magyarok a meccs elején, ezúttal viszont a norvégok léptek meg ugyanilyen arányban öt perc alatt, sőt a különbség a folytatásban tovább nőtt (7-2). Ahogy arra számítani lehetett, rendkívül pontosan és gyorsan játszott az ellenfél, védekezésben pedig hatékonyan semlegesítette a magyar próbálkozásokat. Láthatóan előnyére vált, hogy riválisánál egy nappal többet pihenhetett.Többször is hosszú percekig gólképtelen maradt a csapat, mert nem sikerült lassítania a norvégok játékát, a hátsó alakzatuk pillanatok alatt visszarendeződött. Az első félidő közepén némileg rendezte sorait a magyar együttes, a 19. és a 24. perc között 4-1-es sorozatot produkált, ezzel 12-8-ra felzárkózott, de a szünetben ismét hét találat volt a különbség (17-10).A második felvonás elején is tempókülönbség volt a két együttes között, a norvégok gyorsabban kézilabdáztak és - mivel ezúttal a magyar kapusok teljesítménye sem volt kiemelkedő - a félidő közepén már tíz gól volt az előnyük (26-16). Erőszakosak, rendkívül mozgékonyak és motiváltak voltak az északiak, akik végig vezetve győztek, végül három góllal.A találkozó legeredményesebb játékosa Császár Gábor volt 11 találattal, míg a norvégoknál Espen Lie Hansen hat, Sander Sagosen és Kent Robin Tonnesen pedig egyaránt öt-öt alkalommal volt eredményes.A két válogatottnak ez volt a 29. mérkőzése egymás ellen, 18 magyar siker és két döntetlen mellett a norvégok most győztek kilencedik alkalommal.- értékelt Javier Sabaté szövetségi kapitány.A csapatkapitány Nagy László szerint a magyar férfi kézilabda-válogatott emelt fővel távozhat a franciaországi világbajnokságról, miután kedden 31-28-ra elveszítette a norvégok elleni negyeddöntőt."Hiányzott a nagyobb koncentráció, illetve a kapusteljesítmény és a védekezésünk sem volt ugyanolyan, mint a dánok ellen" - utalt az olimpiai bajnokkal szemben vasárnap megnyert nyolcaddöntőre Nagy László.Hozzátette, támadásban is lassabbak, körülményesebbek voltak, mint két nappal korábban, a norvégok pedig "szétfutották" őket. A skandináv együttes a meccs elején 7-2-re, a szünetben 17-10-re, a második félidő közepén pedig már 26-16-ra vezetett, de Javier Sabaté szövetségi kapitány együttese végül három gólra felzárkózott, és 18-14-re megnyerte a második felvonást."Pozitívum, hogy a végén közelebb tudtunk férkőzni hozzájuk. Az első félidő megpecsételte a sorsunkat, de végül emelt fővel távozhatunk. Lehetett volna jobb és rosszabb is számunkra ez a világbajnokság. Tele van a padlás hetedik-nyolcadik helyekkel" - utalt Nagy László arra, hogy a magyar csapat 2007 óta sorrendben a kilencedik, a hatodik, a hetedik és a nyolcadik helyen végzett, míg két évvel ezelőtt nem jutott ki a vb-re. Ezúttal a hetedik helyezett lesz a magyar válogatott, amennyiben Katar kiesik Szlovéniával szemben a kedd esti negyeddöntőben. Amennyiben a közel-keleti együttes sikerrel jár, Javier Sabaté szövetségi kapitány csapata nyolcadikként zár.Zubai Szabolcs úgy fogalmazott, az első félidő első felében ment el a mérkőzés, utána már csak futottak az eredmény után. "Nagyon rosszul, tragikusan kezdtünk, most nagyon dühös és csalódott vagyok" - mondta a MOL-Pick Szeged beállója.Hasonlóan látta a találkozó nagyobb részét Császár Gábor is, aki úgy nyilatkozott a lefújás után, hogy átrohantak rajtuk a norvégok."Más szinten játszott a két csapat. Eleinte nem tudtunk megfelelően felpörögni, és azt se felejtsük, hogy ellenfelünk egy nappal többet készülhetett. Később küzdöttünk, hajtottunk, a lehetetlent is megpróbáltuk a végén. Ennyire volt elég" - mondta a svájci Kadetten Schaffhausen légiósa.