Evezés - Hat év után újra érem

A bronzérmes egység (balról jobbra): Csorba Dániel, Szabó Márton, Bedők Gergely, Sőnfeld Álmos és Ocsenász Gergő.

Utoljára hat éve szerzett győri evezős érmet világversenyen. Akkor Kaszás Kornél az ifjúsági Európa-bajnokságon ezüstérmes helyen végzett.Azt a kontinenstornát Lengyelországban rendezték, ha másért nem, azért is bizakodhatott a győri küldöttség, mert az U23-as korosztályt most hétvégén ismét a lengyelek látták vendégül az EB-n. Persze nem a helyszín miatt, hanem az elvégzett kemény munkának köszönhetően két fényes éremmel térhettek haza a győri sportolók.Szabó Bence és Priváczki Ákos könnyűsúlyú kormányos nélküli kettesben óriási küzdelemben szerezte meg az ezüstérmet. A győztes törököktől négy másodperccel maradt el az egység, a bronzérmes németekkel szemben viszont a táv felénél még meglévő hat másodperces hátrányt változtatták fél másodperces előnnyé.

Szabó Bence (balra), Alföldi Zoltán vezetőedző és Priváczki Ákos.

Ugyancsak dobogóra állhatott a Sőnfeld Álmos, Bedők Gergely, Ocsenász Gergő, Szabó Márton (Tisza EE) és a kormányos Csorba Dániel alkotta normál súlyú kormányos négyes. Az egységet a románok és az ukránok előzték meg. Érdekesség, hogy a románok „letarolták" az egész mezőnyt, valamennyi férfiszámban az ő hajójuk végzett az élen.A győriek teljesítményét Alföldi Zoltán vezetőedző így értékelte: „Priváczki és Szabó két éve ült össze, előbbi utolsó éves ebben a korosztályban, Bencének még két éve van itt. A tavalyi világbajnokságon tizenegyedikek lettek, s akkor elhatároztuk, hogy fizikálisan lépünk előre sokat, mert csak így vehetjük fel a versenyt a nemzetközi mezőnnyel. Keményen dolgoztak a fiúk az elmúlt egy évben, a nyári felkészülés végén elért jó tíz másodperces javulás már előrevetítette, hogy jobban sikerülhet ez az év. A világbajnokságon ezt az érzést egy hetedik hely csak tovább erősítette, az EB-n reális célnak tűnt az éremszerzés. Bár a körülmények nem voltak a legideálisabbak, a kilenc fok, a szakadó eső, a szembeszél mintegy egy perccel lassította átlagban a futamokat.

Ezen is túllendültek a fiúk, akik megérdemelten állhattak fel a dobogóra. A jövőben teljesen nem szakad szét a páros. Az egyetemi Európa Játékokra szeretnének kijutni, ugyanakkor Ákos már a felnőttek között folytatja. Bízunk benne, hasonló eredményességgel."A kormányos négyessel is elégedett a szakember, számukra a bronzérem jelen pillanatban a realitás.„Fiatal csapatról beszélünk, egyedül Bedők utolsó éves a korcsoportban, a többieknek még van egy-két évük. Kezdetben a nemzetközi tapasztalatszerzés volt a cél, aztán a folyamatos javulás alapján nőtt az elvárás velük szemben. A románok és az ukránok jelen pillanatban jobbak, de a harmadik helyet biztos, szép evezéssel húzták be" – fogalmazott a vezetőedző, aki hamarosan a felnőtt vb-re utazik két tanítványával. Szigeti Roland és Forrai Dávid ugyanis könnyűsúlyú kormányos nélküli kettesben indul a floridai Sarasotában.