Cselgáncs - Két győri is dobogóra állt

Hat arany-, három ezüst- és tizenegy bronzérem lett a magyarok mérlege az első ifjúsági Európa-

kupa-viadalon, amelynek a győri Olimpiai Sportpark adott otthont. Az esemény első kiírása iránt komoly volt az érdeklődés, hiszen 25 ország 318 dzsúdósa mérlegelt, ráadásul az európai országok mellett Kirgizisztán és Mongólia küldöttsége kontinenseken átívelő tornává avatta a győri versenyt.



A mieink szereplésükkel fölényesen végeztek az éremtáblázat élén, megelőzve Németországot (2, 3, 2) és Ausztriát (2, 2, 4).



A győrieknek is kijutott a sikerből, hiszen rögtön az első napon Gombás Bálint megnyerte az 50 kilósok küzdelmét. Női 70 kg-ban Szilli Nóra állhatott dobogóra: harmadik lett. Emellett lett még egy ötödik hely Kardos Tímea (52 kg) és egy hetedik Farkas Szilvia (+70 kg) révén.

A koroncói Tutti JK versenyzője, Gyertyás Róza is jól szerepelt, s értékes pontszerző helyen végzett: ötödik lett a 48 kg-osok között.



Ami a többi magyart illeti, Kopasz Fanni (Szeged) a női 52 kilogrammban minden mérkőzését megnyerte, így aranyérmet szerzett. Érdekesség, hogy ő és Gombás Bálint is honfitársát verte a fináléban, előbbi Varga Brigittát (KSI), utóbbi Andrási Mártont (Baja).



A fiú 50 kg-ban emellett még az egyik bronzérmes Szánti Gábor (Nippon Sport JC) lett. Rajta kívül Feczkó Csanád (55 kg, Miskolc), Ócsai Sándor (66 kg, Cegléd) és Klein Dorina (48 kg, Cegléd) nyakába került még bronzérem az első versenynapon.



Vasárnapra 12 magyar érem jutott, különösen a fiúk remekeltek. A 73 kg-osoknál Nerpel Gergely (Rákosvidéke) arany-, Jánik Viktor (Tatabánya) bronzérmet szerzett. A 81 kg-osoknál Bajcsev Tamás (BHSE) lett a végső győztes, Boros Iván (KSI) a dobogó harmadik fokára állhatott fel.



A 90 kg-os mezőnyben Vég Zsombor (Cegléd) és Graffy Milán (Rákosvidéke) vívta a finálét, amely a ceglédi dzsúdós diadalát hozta. Lehetett volna még egy bronzérme is a magyaroknak ebben a súlykategóriában, de Tóth Csaba (Pénzügyőr) és fehérorosz ellenfelének összecsapása kettős leléptetéssel ért véget, így csak három judoka vehetett részt az eredményhirdetésen. A nehézsúlyban Varga Donát (KSI) hozta a mieink bronzérmét.

A női 57 kg-os küzdelmekben Kármán Andrea (UTE) bizonyult a legjobbnak, klubtársa, Maróti Alexandra harmadik lett. A 70 kg-os Gergácz Enikő (Rákosvidéke) szintén bronzérmet szerzett, akárcsak a nehézsúlyúak között Faragó Petra (Miskolc).



Hatos Zsuzsanna, a GYAC vezetőedzője elégedetten értékelte a versenyt: „A rendezésről nagyon jó véleménnyel voltak az európai szövetség vezetői, mi pedig saját tanítványaink teljesítményével vagyunk elégedettek. Bálint első éves ifista, s annak ellenére is győzni tudott, hogy a füle korábban megsérült, s nagyon fájt, kötéssel dzsúdózta végig a versenyt, ráadásul még meg is fejelték, a jobb szeme be is dagadt, de ez sem zavarta meg. Nórának végre összejött az érem, így szép eredménnyel búcsúzott a korosztálytól. Timinél még el kell dönteni, hogy negyvennyolc vagy ötvenkét kilóban versenyez-e a jövőben. Most utóbbit választotta, s be kell látni, ide még sokat kell erősödnie. Szilvi hetedik helye is értékes. Ő is első éves ifista, még sokat fejlődhet, ha alázatosan dolgozik."