Betolta a húsos pitét az Arsenal elleni meccs közben a cserekapus - videó

A Sutton vendégeként lépett pályára az Arsenal az FA-kupa legutóbbi fordulójában. Lucas Perez góljával szereztek a vezetést az első félidő közepén, majd az 55. percben Theo Walcott is betalált, a Sutton erejéből pedig végül még a szépítésre sem futotta, csak egy nagy kapufára. Ám mindez teljesen másodlagos ahhoz képest, amit a Sutton – eddig is ikonikusnak számító – cserekapusa a padon művelt - írja az Index Már amikor a Sutton bejutott az ötödik fordulóba, az internet tele volt Wayne Shaw fotóival, mert a kapust sokak szemében megtestesítette az a FA-kupa varázsát. Mint kiderült, a 45 éves, és – az angol lapok szerint – 145 kilós kapus nagy álma volt, hogy akárcsak egy percet is az Arsenal ellen védhessen. Ez sajnos nem jött össze, ám a halhatatlanság igen. Amikor kiderült, hogy a harmadik cserével sem őt állítja be az edző, csalódottságában előkapott valahonnan egy méretes pitét, és a kispadon ülve betolta.A történethez hozzátartozik, hogy a mérkőzés erejéig a Sutton alkalmi szponzorává előlépő Sun Betts fogadóirodánál ugyanis arra is lehetett tenni, hogy Shaw a mérkőzés alatt megeszik egy pitét. Az esemény 8 az 1-hez fizetett. A kapus a meccs után bevallotta, hogy tudott erről, és ennek tudatában, poénból ette meg a pitét, amit a félidőben vett magához. Bár Shaw szerint maga és csapattársai nem fogadtak a piteevésre, a kapus azt is elmondta, hogy a haverjai és a szurkolók közül viszont többen is így tettek, ő pedig örül, hogy legalább visszanyerték a jegy árát.