Bercsényisek sikere! A győri csapat bronzéremmel tért haza - videó, fotó

Az ország keleti szegletében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Mátészalkai Szakképzési Centrum 2016 szeptemberében egy országos futsal bajnokság megszervezését tűzte ki célul, ami a "Centrum Futsal" (CEFU) elnevezést kapta. Az ötletet a franciaországi Futball EB által generált országos eufória adta az egyik nyírbátori, Bethlen Gábor Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tagintézmény iskolavezetésének és lelkes testnevelőinek. Ők dolgozták ki a bajnokság rendszerét, a versenykiírást, vállalták az országos szintű szervezést.A hagyományteremtő kezdeményezést Rostás János, a Mátészalkai Szakképzési Centrum főigazgatója örömmel fogadta, érdemesnek látta a támogatásra. A kezdeményezés célját egyrészt a mindennapos testnevelésre, az ország futballszeretetére, a futsal egyre népszerűbb jelenlétére alapozva határozták meg a szervezők. Egyrészt, minél több diáknak játéklehetőséget teremteni a versenyeztetésre, megmérettetésre. További céljuk az egyre kedveltebb futsal sportág népszerűsítése, az utánpótlást jelentő tábor szélesítése. A kezdeményezés szervesen illeszkedik az ország egészséges életmódot, sportszeretetet, sportot, mindennapi mozgást támogató elképzeléseibe, tevékenységébe. Másrészt az iskolák intézményi, területi elszigeteltségének csökkentése volt a cél, így egyfajta csapatépítésnek is kiváló a testnevelők, pedagógusok, vezetők, Centrumok között.A bajnokságot az ország 44 Szakképzési Centrumában, annak 265 intézményében hirdették meg. A nevezett csapatoknak a helyi, körzeti, megyei, regionális fordulókon át vezetett az út az országos döntőig. A rendezvény sorozat az ország 136 iskolájának csaknem 1500 amatőr fociszerető diákját mozgatta meg a lelkes testnevelőkön keresztül. A meccsek lebonyolítása decembertől május végéig folyamatosan zajlottak. A döntőt, melyben a régiók győztesei vettek részt Nyírbátorban Bethlen Gábor középiskolában rendezték május végén 12 csapat, 130 tanuló érkezett az ország különböző részeiről.A meccseket profi NB-s futsal játékvezetők fújták. A szurkolók fantasztikus hangulatot teremtettek, lelkesítették a csapatokat, örültek minden szép megmozdulásnak.A rangos tornán a csapatok helytállása, küzdeni tudása domborodott ki. A szervezők mindent megtettek, hogy a pályán a lehető legjobbat sikerüljön kihozni magukból a sportágat szerető fiataloknak. Minden mérkőzés a Fair play szellemében zajlott, résztvevők a pályán, a kispadokon és a lelátón is szorítottak egymásért. A férfias küzdelemben a Karcagi Varró és a Budapesti Szily mögött a harmadik helyet a Győri Bercsényis Ördögök gárdája szerezte meg, akiket Máté Szilárd készített fel az év során. A másik győri iskola, a Hild csapata a 7. helyet szerezte meg. Mindkét csapatunk útját a végső győztes Karcag állta.A tornáról senki nem távozott üres kézzel, minden résztvevő tanuló, minden testnevelő ajándékkal tért haza, függetlenül elért helyezésüktől. Az első három helyezett csapat játékosainak nyakába kerülő érmek és kupa mellett a legjobb kapus, legjobb mezőnyjátékos, a gólkirályi cím és a legsportszerűbb játékos különdíja emelte a torna rangját. A szervezőknek a szívük is a helyén volt, hisz a torna közben kéztörést szenvedő kapus vigaszdíjat kapott, melyet a Mátészalkai SzC főigazgatója, Rostás János ajánlott fel, és mivel a hangsúly a sportszerűségen volt, így a Fair play díj is átadásra került, melyet Dr Simon Miklós a térség országgyűlési képviselője ajánlott fel és adott át a Kaposvári SzC csapatának. A Centrum Futsal Országos Döntőjét pénzbeli és egyéb felajánlásokkal a mátészalkai és nyírbátori vállalkozók támogatták, segítették – köszönet érte!