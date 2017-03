Balhé a soproni meccs után: Pintér Attila provokálta a nézőket, a hazai csapatot is figyelmeztették

Valami történt múlt vasárnap a Sopron-Puskás Akadémia NBII-es meccsen. Hogy mi, az egészen mostanáig titokban maradt, mert sem a házigazda Sopron, sem a vendég felcsútiak honlapjáról nem derül ki -A lap egy-egy kommentet idéz a Sopron és a Puskás Facebookjáról, ami szerint Pintér Attila, a Puskás edzője sportszerűtlen volt:„Mélységesen felháborító Pinter Attila viselkedése és ez sajnos a csapatra is átragad. Márkvárt nevezetü "úr"meg a totális unfair megnyilvánulasa sport emberhez méltatlan. bár videkén szimplán bunkónak hívják"Miért? vagy egyenlítünk vagy kapunk egy gólt Mindegy volt. Fejelt is rúgott is kapus már gól ilyen szituációból. Pintér viselkedése nagyobb gond volt. Pedig eddig mindig megvédtem."Kedden az MLSZ kiadott egy közleményt a fegyelmi bizottság döntéseiről. Ebből derült ki, hogy írásbeli megrovást kapott Pintér Attila, valamint írásbeli figyelmeztetést kapott a Sopron „a rend nem megfelelő biztosításáért", de egyiket sem indokolták.Ezért a 444.hu megkérdezte az MLSZ-t, hogy miért is figyelmeztették Pintért. A válasz szerint:Az MLSZ elárulta azt is, hogy a Sopron ezért kapott írásbeli figyelmeztetést:Miután a 444 kereste a klubot, a Sopron is posztolt öt nappal a meccs után, amiben Pintér provokációjára nem térnek ki, de a saját szurkolóikat figyelmeztetik a sportszerűségre.