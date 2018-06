Amerikai elhárítási szakember hackerveszélyre figyelmezteti a vb-re utazókat

Kedden este William Evanina, az Országos Hírszerzési Igazgatóság (DNI) kebelében működő Országos Elhárítási és Biztonsági Központ (NCSC) igazgatója közleményt adott ki, amelyben óvatosságra intette a világbajnokságra utazókat: ne higgyék, hogy nem fontos emberek, és ezért őket nem érheti hackertámadás és adatlopás."Ha azt tervezik, hogy mobiltelefont, laptopot, vagy valamilyen más elektronikus eszközt visznek magukkal, legyenek tisztában azzal, hogy az ezeken tárolt adatokhoz, köztük a személyes adatokhoz is, az orosz kormányzat, vagy kiberbűnözők bármikor hozzáférhetnek" - olvasható a közleményben. Az igazgató hangsúlyozta: bár kormányzati tisztségviselők és vállalati vezetők a leginkább kitettek az adatlopásnak, de bárkit, még a magát legjelentéktelenebbnek gondoló személyt is ez a veszély fenyegetheti.Evanina azt javasolta a focivébére utazóknak, hogy ha tehetik, ne vigyenek magukkal elektronikus eszközt, de ha mégsem tudnak meglenni e nélkül, akkor olyat vigyenek, amelyet amúgy nem használnak rendszeresen, tehát nem őriznek rajta kényes adatokat. De ezekből is vegyék ki az akkumulátorokat, amikor nem használják - tanácsolta a biztonsági szakember, aki egyúttal a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) biztonságpolitikai munkatársa is.A Reuters brit hírügynökségnek egy neve elhallgatását kérő amerikai tisztségviselő elmondta: az Egyesült Királyság nemzetbiztonsági szervezetei hasonló tartalmú figyelmeztetést adtak ki az Oroszországba készülő angol labdarúgó csapatnak és szurkolóknak. E figyelmeztetésről a szigetország médiája - így például a BBC, vagy a The Independent című lap - széles körben beszámolt.