A zöld-fehérek masszív játékkal szereztek egy pontot Zalaegerszegen.

Küzdelmes mérkőzésen gól nélküli döntetlennel kezdte meg NB II-es szereplését a WKW-ETO FC Győr a feljutásra ácsingózó ZTE otthonában.„Az első NB II-es meccsünkön az első félidő az ismerkedés jegyében telt – kezdi Soós Imre, az ETO sportigazgatója. – Hiába vannak rutinos játékosaink is, tavaly mégiscsak egy osztállyal lejjebb szerepeltünk, most szoknunk kellett a másodosztály ritmusát. Ennek ellenére az első játékrészben nekünk voltak nagyobb helyzeteink, gondolok itt Debreceni lehetőségére, Magasföldi fejesére vagy Zamostny lövésére, amit Szappanos lábbal hárított."

A rekkenő hőségben darálós kilencven percet produkált a két csapat, talán a nagyobb kreativitás hiányzott mindkét oldalon.„Tudtuk, hogy más lesz a játék, mint az NB III-ban volt, rengeteg párharcot kellett megvívnunk. Ugyanakkor a játékosainkat talán meglepte, hogy kevesebb helyzet adódik előttük, mint ahogy azt az elmúlt meccseken megszokták. Nálunk hiányoztak azok a futballisták, akik egy-egy váratlan húzással képesek meccset eldönteni. Beliczky a mérkőzés napján megbetegedett, Szabó Lukas pedig sérült. Remélem, a következő találkozóra már rendelkezésünkre állnak. Szerintem így is közelebb voltunk a győzelemhez, de összességében a döntetlen igazságosnak mondható" – említette a sportigazgató.Lelkes szurkolói előtt az ETO nagyon masszívan játszott, a ZTE előtt kevés gólszerzési lehetőség adódott. A fiatal Gyurákovics kapusnak pedig alig akadt védenivalója.„Szerintem a mostani NB II-re ez a stabilitás lesz jellemző, az első forduló tapasztalatai is ezt támasztják alá – mondja Soós Imre. – A találkozók nagy része döntetlenül végződött vagy – a Nyíregyháza sikerét leszámítva – egygólos győzelmek születtek. Meg kell majd szenvedni minden gólért és pontért."Eldőlt, hogy vasárnap este az első hazai mérkőzését a Kisvárda ellen az ETO Parkban vívja a zöld-fehér gárda. Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál nyitóünnepsége nem tett annyi kárt a gyepben, hogy elengedhetetlen legyen a gyeptéglázás.„Bekő Balázs vezetőedzővel bejártuk a pályát és úgy láttuk, most nem szükséges a gyepcsere. A játéktér nagyjából egy novemberi állapotnak felel meg. További kezelés szükséges lesz, de mindenképpen szerettük volna az ETO Parkban kezdeni a hazai szereplésünket."