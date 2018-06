A gyirmóti fiataloknál Belgium a sláger

Az U14-es gyirmóti együttes az első osztályú feljutásért küzd. Fotó: Tóth Szilárd

Egy csapatért szorítanak



A Gyirmót U14-es csapata az élvonalbeli feljutásért küzd, az együttes három fiatal játékosát az oroszországi világbajnokság esélyeiről kérdeztük. Domján Dominik, Rimai Ákos és Lapincs Boldizsár Domján Dominik: – Egyik kedvenc fuitballistám a belga Kevin De Bruyne, akinek szinte minden pályán mutatott mozdulatát imádok. Éppen ezért szeretném, ha a belga válogatott a lehető legtovább jutna a világbajnokságon.



Rimai Ákos: – Neymar miatt a brazilokért is szorítok, ám mivel ugyanazon a poszton játszom, mint Lukaku, Belgiumnak drukkolok a világbajnokságon.



A honi labdarúgás felemelkedésének záloga lehet a magas színvonalú utánpótlás-nevelés. Gyirmóton a rendszer hasonlóaz ország vezető akadémiáihoz, ami nem véletlen, hiszen Klement István utánpótlás szakmai igazgató korábban több évig dolgozott kiemelt akadémián.„Gyirmóton a tulajdonosok úgy gondolták, el kellett indulnunk az utánpótlásképzésben is a minőség felé. Úgy érzem, s az eredményeink is ezt bizonyítják, ez megtörtént – árulta el a szakember. – Ha nem is akadémiai a képzés, de ahhoz hasonló, egy közvetlenül utána következő rendszerben igyekszünk a gyerekeinket nevelni. A hatévesektől kezdve minden korosztályban van csapatunk, három korosztályunk – U16, U17 és U19 – a másodosztályban futballozik, de én inkább úgy mondanám, hogy a legjobb huszonnégy között szerepelnek. Nem is akárhogy, második éve sikerül a tagságunkat biztosítani."Az U18-as korosztály korcsoportjában ezüstérmes lett, az U15-ös és U14-es csapat bajnok lett, utóbbi a rájátszásban a napokban küzd a feljutásért. Az U12-es, U13-as korosztály országos bajnokságban szerepel, míg a női együttes bronzérmet szerzett a mezőnyben.„Célkitűzés, hogy a tehetségeink minél feljebb jussanak. Nemrég kapott profi szerződést Gelencsér György, s a felnőttcsapat keretével készülhet Orbán István. A tulajdonosoknak köszönhetően először kötöttünk szerződést egy nagyon fiatal tehetséggel, a tizennégy éves Bessenyei Domonikkal és bízunk benne, hogy a jövőben további gyerekekkel tudunk profi szerződést kötni. S ha már említettem a tulajdonosokat, nekik köszönhetően az infrastruktúra is fejlődik: a két új füves pálya, a műfüves pálya befedése, és a további fejlesztésekóriási segítség lehet az utánpótlás-nevelésben."Gyirmóton számolnak a korábbi játékosok tapasztalataival.„Nemrég óta sportigazgatónk is van, Hannich Péterrel kiváló a kapcsolat, s lett játékosmegfigyelőnk is, Horváth Csenger tevékenysége nagy segítség a számomra."A rövid távú és gyors minőségi fejlődés záloga az emberi erőforrástól is függ. Éppen emiatt kerültek Gyirmótra olyan utánpótlásedzők, akik korábban a megyében elismert játékosok voltak. Nemrég számoltuk össze: évente több mint ötszáz eseményen, köztük mérkőzéseken, tornákon, utazásokon veszünk részt. Az utánpótlás körüli szervezési feladatokat továbbra is Gunyhó Ferenc látja el."