3 nap alatt 27 mérkőzést játszanak az európai labdarúgó-VB selejtezőjében

Péntektől vasárnapig 27 mérkőzést rendeznek a 2018-as, oroszországi labdarúgó-világbajnokság európai selejtezősorozatában.Az egyik legérdekesebb összecsapásnak a lengyelek montenegrói vendégjátéka ígérkezik, ugyanis a csoport második helyezettje fogadja az elsőt. Ha a lengyelek nyernek, óriási lépést tesznek a részvétel felé, míg hazai siker esetén pontegyenlőség alakul ki az élen. Az E csoport harmadik és negyedik helyezettje, azaz Dánia és Románia is egymással csap össze, de a kolozsvári meccs tétje a versenyben maradás lesz.Szintén a két legjobban álló gárda méri össze tudását az I csoportban: a kétpontos hátránnyal második ukránok az éllovas horvátokhoz utaznak, a meccs akár helycserét is eredményezhet.A három százszázalékos csapat közül a belgákra vár a legnehezebb feladat, mivel a mögöttük kétpontos lemaradással második görögöket látják vendégül. A vb-címvédő németek viszont Azerbajdzsánban folytathatják menetelésüket, míg a magyarok csoportját vezető Svájc a lett csapatot fogadja.Izgalmasnak ígérkezik az ír-walesi szigetországi rangadó is, mivel a tavalyi Európa-bajnokságon meglepetésre elődöntős vendégek újabb pontvesztéssel rendkívül távol kerülhetnek Oroszországtól, eddig négy ponttal gyűjtöttek kevesebbet, mint a listavezető írek.A G csoportban a spanyolok az izraelieket látják vendégül, akik mindössze egyetlen ponttal szereztek kevesebbet, mint a tízpontos spanyolok és olaszok.A kilenc hatosból a győztesek jutnak ki a világbajnokságra, a nyolc legjobb második pedig pótselejtezőt játszik a részvételért.

Svédország-Fehéroroszország, Solna 18.00Luxemburg-Franciaország, Luxembourg 20.45Bulgária-Hollandia, Szófia 20.45A csoport állása: 1. Franciaország 10 pont, 2. Hollandia 7 (8-4), 3. Svédország 7 (6-3), 4. Bulgária 6, 5. Fehéroroszország 2, 6. Luxemburg 1Andorra - Feröer-szigetek, Andorra la Vella 18.00Svájc-Lettország, Genf 18.00Portugália-Magyarország, Lisszabon 20.45A csoport állása:1. Svájc4 4 - - 9- 3 12 pont2. Portugália4 3 - 1 16- 3 93. Magyarország4 2 1 1 8- 3 74. Feröer-szigetek4 1 1 2 2- 8 45. Lettország4 1 - 3 2- 8 36. Andorra4 - - 4 1-13 0San Marino-Csehország, Serravalle 18.00Azerbajdzsán-Németország, Baku 18.00Észak-Írország - Norvégia, Belfast 20.45Az állás: 1. Németország 12 pont, 2. Észak-Írország 7 (7-2), 3. Azerbajdzsán 7 (2-3), 4. Csehország 5, 5. Norvégia 3, 6. San Marino 0Grúzia-Szerbia, Tbiliszi 18.00Írország-Wales, Dublin 20.45Ausztria-Moldova, Bécs 20.45Az állás: 1. Írország 10 pont, 2. Szerbia 8, 3. Wales 6, 4. Ausztria 4, 5. Grúzia 2, 6. Moldova 1Örményország-Kazahsztán, Jereván 18.00Montenegró-Lengyelország, Podgorica 20.45Románia-Dánia, Kolozsvár 20.45Az állás: 1. Lengyelország 10 pont, 2. Montenegró 7, 3. Dánia 6, 4. Románia 5, 5. Örményország 3, 6. Kazahsztán 2Anglia-Litvánia, London 18.00Málta-Szlovákia, TaíQali 20.45Skócia-Szlovénia, Glasgow 20.45Az állás: 1. Anglia 10 pont, 2. Szlovénia 8, 3. Szlovákia 6, 4. Litvánia 5, 5. Skócia 4, 6. Málta 0Liechtenstein-Macedónia, Vaduz 20.45Olaszország-Albánia, Palermo 20.45Spanyolország-Izrael, Gijón 20.45Az állás: 1. Spanyolország 10 pont (15-1), 2. Olaszország 10 (11-4), 3. Izrael 9, 4. Albánia 6, 5. Macedónia 0 (4-11), 6. Liechtenstein 0 (1-16)Bosznia-Hercegovina - Gibraltár, Zenica 18.00Ciprus-Észtország, Nicosia 18.00Belgium-Görögország, Brüsszel 20.45A csoport állása: 1. Belgium 12 pont, 2. Görögország 10, 3. Bosznia-Hercegovina 7, 3. Ciprus 3 (3-8), 4. Észtország 3 (5-15), 5. Gibraltár 0Törökország-Finnország, Antalya 18.00Koszovó-Izland, Shkoder 20.45Horvátország-Ukrajna, Zágráb 20.45Az állás: 1. Horvátország 10 pont, 2. Ukrajna 8, 3. Izland 7, 4. Törökország 5, 5. Finnország (3-6), 6. Koszovó 1 (1-12)