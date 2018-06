VOLT Fesztivál: idén karszalaggal fizetünk, a soproni szállások megteltek

Aki tud bármilyen szállást, jelentkezzen!



Hónapok óta megteltek a szálláshelyek, nem csak Sopronban, hanem a város környékén se nagyon találni kiadó szobákat. A szervezők ezen folyamatosan dolgoznak,a fesztivál ideje alatt is megpróbálnak majd felszabadítani és találni szálláshelyeket, ezért azt javasolják, hogy a látogatók figyeljék a VOLT fesztivál honlapját, a szállások menüpont alatt tájékozódhatnak a különböző lehetőségekről.

Lobenwein Norbert és Fülöp Zoltán alapító-főszervezők Fodor Tamás soproni polgármesterrel a sajtótájékoztatón.

Mindenütt jó, de legjobb Sopron!



Egy polgármester számára talán az a legfontosabb, hogy a városában olyan dolgok történjenek, amikre igazán büszke lehet. Felsorolni is nehéz lenne, mi mindenre lehetek büszke, de ma már nem kérdés, hogy az egyik első számú büszkeségünk a Telekom VOLT Fesztivál, amelynek huszonötödik éve adhatunk otthont. Idehaza egyértelmű, hogy a VOLT egy olyan turisztikai eseménnyé nőtte ki magát, amelyet sokan irigyelnek tőlünk, de külföldön járva néha engem is meglep, hányan ismerik, hányan akarnak azért is Sopronba látogatni, hogy belekóstoljanak Európa egyik legjobbnak tartott fesztiváljának valóban sajátos hangulatába.



KEDVES VOLT-OS VENDÉGEINK!



Boldog vagyok attól, hogy vendégül láthatunk Titeket a hűség és a szabadság városában! Úgy érzem, a VOLT-on töltött napok, órák, boldog pillanatok mellett hazaviszitek magatokkal azt az élményt is, amit Sopron városa adhat Nektek: séta a történelmi belvárosban, beszélgetés a hangulatos borozókban, sörözőkben, kávézókban, éttermekben. Bízom benne, hogy idén Ti is átélitek azt, amit a VOLT szervezői sok évvel ezelőtt nagyon pontosan megragadtak, amit reményeim szerint minden soproni érez naponta: „Mindenütt jó, de legjobb Sopron!" Azt is remélem, hogy pont e miatt az élmény miatt az év többi hónapjában, évek múlva is visszatértek majd hozzánk. A barátaitokkal, vagy éppen a párotokkal, a gyerekeitekkel. A hozzánk érkező visszajelzésekből tudom, milyen sokan ismertétek meg a gyerekeitek későbbi apukáját-anyukáját éppen a VOLT-on, a hűség és a szabadság városában.



KEDVES SOPRONIAK!



Jó néhány éve már nem csak polgármesterként járok a VOLT Fesztiválra. Besétálok a főbejáraton, sokszor el se jutok a „fő helyszínekig", csak a bejárathoz közeli Poncichter negyedig, ahol mindig barátokra lelek: soproniakra és olyanokra, akiket addig nem is ismertem, de olyan élményt kapok ezeken az estéken, ami engem is feltölt, és boldogsággal tölt el. Azt ajánlom, Önök is próbálják ki, milyen érzés büszke soproninak lenni egy ilyen híres, patinás és élményekkel teli fesztiválon!

Büszke vagyok arra, hogy a VOLT Sopron jelképévé vált!



Boldog Sopront, boldog VOLT-ot kívánok mindenkinek!



Dr. Fodor Tamás Sopron polgármestere

Mondhatni, stílszerűen kezdődött a VOLT Fesztivál csütörtöki sajtótájékoztatója: jött egy nagy zuhé, így a budapesti Akvárium Klub teraszára tervezett eseményt végül a hallban tartották meg – mintha csak főpróba elé állította volna a szervezőket az időjárás. Miután az esőt kizártuk, kevesebb, mint három héttel a kapunyitás előtt sok újdonságot megtudtunk az idei fesztiválról.A VOLT iránti érdeklődést jelzi, hogy van olyan nap, amely már hetek óta teltházas, a többire még korlátozott számban kaphatókjegyek, illetve idén először 3, 4 és 5 napos bérletek is válthatók. Legalább 150.000 fesztiválozót várnak Sopronba június 26-tól, amikor a Depeche Mode nyitja meg a 26. Telekom VOLT Fesztivált. Idén először lesz VOLT Kertmozi, Magenta1 Színpad, Secret Garden , a Visegrádi Csoport Magyar elnöksége záróeseményeként cseh, lengyel és szlovák csapatok is bemutatkoznak, a Hello Hungary Village-ben pedig a legismertebb magyar YouTuberek fesztiváloznak 5 napon át. A VOLT idén egy fontos jelenségre, az autizmussal élők problémájára hívja fel a fesztiválozók figyelmét.“Teltházasnak ígérkező napokkal várja vendégeit június 26-tól a soproni Telekom VOLT Fesztivál. A legnagyobb érdeklődés a Depeche Mode első hazai fesztiválfellépését kíséri, rajongók ezrei készülnek az évek óta várt Avenged Sevenfold debütáló koncertjére, vagy éppen Steve Aoki, a Limp Bizkit, a Hollywood Undead, a Hurts, Alan Walker és aClean Bandit showjára. Eközben az Iron Maiden napjára már hetekkel ezelőtt minden jegy elkelt és a bérletek is nagy ütemben fogynak. Rekordszámú látogatóra, legalább 150.000 vendégre számítunk." – mondta el Lobenwein Norbert, a VOLT alapító-főszervezője.Egyedülálló újításként a legnépszerűbb hazai YouTuberek közül négyen beköltöznek a VOLTra. A “Hello Hungary Village" vendégeként Viszkok Fruzsi, Szirmai Gergő Barni és egy később csatalakozó társuk kalandjait a helyszínen és otthonról is élőbenkövethetjük. Ők négyen arra vállalkoztak, hogy a VOLTot és Sopront mutatják be a saját kamerájuk lencséin át több százezer követőiknek.“A fesztiválok, ugyanúgy, mint más rendezvények, attrakciók, élmények, megmozdítják az embereket. A magyarokat arra inspirálják, hogy induljanak útnak határon belül, a külföldieket pedig arra, hogy Magyarországra jöjjenek, és fedezzék fel az országot. Fesztiválokra ma már jóval szélesebb közönség jár, mint pár évvel korábban. A koncertező fiatalokon túl magyar és külföldi családok, gyerekek és idősebbek is tartalmas nyaralásként töltik idejüket ezeken a programokon. A 25 éves Telekom VOLT Fesztivál pedig Magyarország egyik legnagyobb múltú, legpatinásabb kulturális eseménye." – mondta el Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója.“Közös törekvésünk immár évek óta a legnagyobb fesztiválok szervezőivel, hogy a látogatóik ne csak a színpadok környékét ismerjék meg, hanem mozduljanak ki, fedezzékfel a várost, a környéket, azokat az élményeket, amelyek egész évben várják őket, olyankor is, amikor épp nincs fesztivál. A VOLT szervezőivel közösen egy egyedülálló produkcióval készülünk erre az ötnapos soproni kirándulásra: a legnépszerűbb hazai YouTuberek közül négy beköltözik a VOLTra, szinte egész nap élőben követhetjük őket, és megmutatják majd a fesztivál mellett a soproni régiót sok százezer embernek a világ bármely pontján. Emellett pedig idén is felépül a HelloHungary óriáskerék, amelyről nem csak a fesztivált, hanem Sopron városát is jól láthatják majd a fesztivál látogatói. Hiszünk abban, hogy így azok a fiatalok, akik most ellátogatnak a VOLT fesztiválra, hírét viszik Sopron és a térség nagyszerű hangulatának, és később az itteni élményeik hatására akár már a családjukkal együtt térnek majd vissza." – tette hozzá a vezérigazgatóA közvetítések és videók színtere a PlayIT YouTubecsatornája lesz, de érdemes lesz figyelni a Telekom VOLT Fesztivál facebook oldalát is. A Hello Hungary Village partnere: a Telekom.Videó: https://youtu.be/vvQ47rMpFjI2018-tól a VOLT minden évben egy fontos társadalmi ügyet tűz a zászlajára. “A VOLT vendégei a koncertek, a bulik és a fesztivél élményei mellett nyitottak arra is, hogy olyan emlékeket is hazavigyenek magukkal, amelyek beépülnek a hétköznapjaikba. Ezért éreztük azt, hogy a fesztiválunk remek terepe annak, hogy idén az autizmussal élőkéletkörülményeinek javítására hívjuk fel a a figyelmet. Az Út a Mosolyért Alapítvánnyalközösen 30.000 fesztiválozónak és fellépőnek adjuk át az idei VOLT egyik színes jelképét, a VOLT-füzért, amely erre a fontos kérdésre hívja fel a figyelmet." – mondta el Fülöp Zoltán, a VOLT másik házigazdája. Minden átadott VOLT-füzér után 100 Forinttal támogatja az Út a Mosolyért Alapítványt a MOL.“Nagy lehetőség számunkra, hogy a fesztiválozó közönség figyelmét is felhívhatjuk az autizmusra, fontosnak tartjuk az érzékenyítést minden korosztályban. Köszönjük, hogy a Telekom VOLT Fesztivál és a MOL partner ebben! Az Út a Mosolyért Alapítvány célja, hogy egy alap problémára hosszútávú megoldást találjon, így az idei évben is egy olyan célt tűztünk ki magunk elé, amely hiányterület az autizmusban érintettek számára. A “Megérteni. Elfogadni. Segíteni." kampányunkkal az Autisták Országos Szövetségévelközösen szeretnénk létrehozni az első Autista Krízis Házat és Oktatási Központot, ahol szakszerű és hatékony segítséget nyújtunk a súlyos autizmussal élőknek, mintát mutatunk azoknak a családoknak, akik autizmus sprektrum zavarban élő gyermeket nevelnek, valamint tanulási lehetőséget és tapasztalatszerzést biztosíthatunk szakemberek számára." – mondta el Gubcsó Balázs - az Út a Mosolyért Alapítvány kuratóriumi tagjaA Telekom VOLT fesztivállal egyidőben ér véget a Visegrádi Csoport magyar elnöksége. Az együttműködés keretében A Nagy-Szín-Pad! tehetségmutató verseny döntősei, az Apey & the Pea, Antonia Vai és az NB cseh, lengyel és szlovák fesztiválokra kaptak meghívást, e három ország képviseletében pedig a VOLTon lépnek fel előadók. Június 26-án a VOLT vendége lesz a cseh Skyline, a szlovák Walter Schnitzelsson és a lengyel ClockMachine.A Magenta1 Színpadon kora délutánonként talkshow-val indul a nap. Vendégünk lesz itt a Vad Fruttik, a Margaret Island, a Punnany Massif, a Wellhello és a Halott Pénz. A 2018-as Labdarugó Világbajnokság 8 mérkőzését itt nézhetik majd a szurkoló VOLTosok, de sok-sok DJ is fellép majd itt, az esti órákban pedig hivatalos afterpartiknak ad otthont a Magenta 1 Színpad. A Depeche Mode koncertje után a Deadcode & friends vendégekéntBlack Asteroid az USA-ból érkezik a VOLTra, de DJ-knt találkozhatunk itt többek között Marsalkó Dáviddal, Fluor Tomival, és Lábas Vikivel s.A Magenta1 Színpad mögötti erdőben a Secret Garden – nevéhez híven – sok-sok titkot és meglepetést tartogat. DJ-k, zenekarok, bűvészek váltják itt egymást, hogy ki és mikor, az csak a helyszínen derül ki...“Éppen tizedik éve, hogy a hagyományos szponzori szerepvállaláson túl aktívan részt veszünk abban az alkotómunkában, amely a fesztiválélményeket még emlékezetesebbé teszi. Mindehhez a digitalis technológiákat és a kreativitást hívjuk segítségül, szeretnénk megmutatni, hogy a digitalizáció a fesztiválélményeket is magasabb szintre emeli. Arrabátorítunk mindenkit, hogy legyen nyitott az újra, nézzen másképp a dolgokra, akár lépjen ki a komfortzónájából, mert így könnyebben elérheti a céljait. Legyen az munka, tanulás, szórakozás vagy kikapcsolódás. Legyen az akár egy fesztivál. Legyen az a Telekom VOLT Fesztivál" – mondta el a sajtótájékoztatón Kutas István, a Magyar Telekom PR Irodájának vezetője.A Telekom az idén egy olyan webes felületet tesz elérhetővé a komfortzonankivul.hu címen, amely segít eligazodni a fesztiválozóknak a hatalmas zenei kínálatban: playlisteket, programokat ajánl nekik a zenei ízlésük alapján – a komfortzónájukon belül és kívül is. Sőt, játszani is lehet értékes nyereményekért, például fesztiváljegyekért és menő fesztiválkellékekért. Arra invitálják a fesztiválozókat, hogy látogassanak el minél több koncertre azok közül, amelyeket naponta ajánlanak nekik. Minél több koncertre mennek el a komfortzónájukon belül és kívül is, annál több pontot gyűjthetnek, természetesen az utóbbi több pontot ér.Tovább épül a Sopron, Csillagok Városa: idén a Depeche Mode veheti át Ef Zámbó István egyedi alkotását, amelyet később Sopron belvárosában helyeznek el. A VOLT tavalyi legnagyobb sztárja, a eközben a VOLT ideje alatt avatják fel a Linkin Park 2017-es székét. Ma már itthon és külföldön is százezres közönség készül arra, hogy beléphessen a VOLT kapuján. Őket még egy meglepetés várja, rögtön a bejáratnál: egy egyedi kapu készül, amelynek a két, egyenként 40m2-es oldalát ugyancsak Ef Zámbó István készíti el.Június 26-án, kedden egy igazi szenzációval indul a Telekom VOLT Fesztivál nulladik napja: Magyarországon először ad fesztiválkoncertet az elektropop egyik legnagyobb legendája, a DepecheMode.Szerdán a «teltházasoké» a főszerep: 17 órától a Nagy-Szín-Pad! tehetségmutató idei győztese, az Apey & thePea, majd a Margaret Island, és a teltházas turnéja után a nyarat fesztiválsorozattal folytató Ákos áll a Telekom Nagyszínpadra, 23 órakor pedig aHurts tér vissza, hogy újra elvarázsolja a közönséget. A Telekom Nagyszínpad szomszédságában található másik nagyszínpad az OTP Bank - Petőfi Rádióé, ahol olyan rendkívül népszerű előadók játszanak ezen a napon, mint a Mary Popkids, a Kowalsky meg a Vega, a Kiscsillag, vagy a Cloud9+, éjfél után pedig a partyrock legkülöncebb figurája, Redfoo veszi át az irányítást.Csütörtökön a rockerektől lesz hangos a Lővérkemping Telekom Nagyszínpada: az angol The Raven Age és az amerikai Skillet után Lukács Laci ötvenedik szülinapját ünnepeljük egy erőteljes Tankcsapda bulival, majd fél tíztől a kultikus Iron Maiden csap a húrok közé. A könnyedebb műfaj kedvelői sem fognak unatkozni, hisz’ ezen a napon bolygatja majd fel a népet a Wellhello, utánuk a Quimby játszik a OTP Bank - Petőfi Rádió Nagyszínpadán, hajnal 2-től pedig az utóbbi években slágert slágerre halmozóAlan Walker zenél. Ez a nap eddig a legerősebb: már több mint egy hónappal a fesztivál előtt elfogytak a belépőjegyek.A péntek a „bekategorizálhatatlanoké": a Fish! kezdi a sort a Telekom Nagyszínpadon, majd az amerikai raprock csapat, a Hollywood Undead, 20:30tól pedig a Limp Bizkitadja a rímeket. Ezt a napot is egy VOLT-os visszatérő zárja: Steve Aoki electro-house dj és producer 2014-ben is óriási sikert aratott, és garantált, hogy idén is hatalmas showt csinál majd. Az OTP Bank - Petőfi Rádió Nagyszínpadon ezen a napon az amerikai The Kills és a Punnany Massif játszik, majd a napot egy őrületes NECC Party zárja.A szombati zárónapon a Brains valamint a brit elektropop csapat, a Clean Bandit nyitja a nagyszínpadot, tőlük 20:30-tól a teltházas arénaturnét hozó Halott Pénz veszi át a mikrofont, és végül a Magyarországon először itt koncertező rockzenekar, az Avenged Sevenfold zárja a színpadot. A VOLTnak ekkor még korántsem lesz vége, hiszen a fesziválhimnuszáért felelős Majka & Curtis páros az OTP Bank - Petőfi Rádió Nagyszínpadon folytatja a bulit egészen éjfélig, amikor kezdetét veszi a Total Dance, a kilencvenes-kétezres évek legnagyobb popslágereitjegyző előadókkal, az Eiffel 65-val, a Safri Duoval, a Mr Presidenttel, Alice DJ-vel, Kozsóval és az Ámokfutókkal, a Happy Ganggel, az UFOval, a Splash-sel, DJ Andréval és Náksival.Nemcsak zene...Klasszikusok, kultfilmek és kasszasikerek: a fesztivál területén található mozi jó lehetőséget kínál a nyüzsgésből való kiszakadásra.Naponta rekreációs programmal, majd izgalmas beszélgetésekkel, előadásokkal készül a VOLTon a Diákhitel Kávézó. Délben kezdődik a “Detox jóga" egy olyan jóga-ászanákból, bandhákból és légzőgyakorlatokból álló méregtelenítő jóga sorozat, amely a leghatékonyabban segíti elő testünk természetes méregtelenítő folyamatait. Az előadások/beszélgetések közt üdvözölhetjük Feldmár András «Parazita/Szimbióta» - szerelem barátok vagy ellenségek között című előadását, Csernus Imre a Bevállalod?Kérdéssel áll a közönség elé, Zacherdoktortól a “mindennapi mérgeinkről" hallhatunkelőadást, Almássi Kitti a tinédzserszerelmekről beszél, D. Tóth Kriszta pedigVecsei H. Miklóssal, a Vígszínház ifjú tehetségével beszélget.Idén is számos szervezet készül arra, hogy izgalmas és hasznos infókkal lássa el a Telekom VOLT fesztiválra érkezőket: kitelepül a Medical Mental Alapítvány, akik az alkoholfogyasztás és a veszélyes szerhasználat ártalmainak csökkentését és a lelki egészség fontosságára való figyelemfelhívást tűzték ki célul. A Nukleáris sátorban az atomenergiával kapcsolatos kérdéseikre kaphatnak választ az érdeklődők. A KözösPont sátorban izgalmas beszélgetéseken vehetnek részt, testileg-lelkileg feltöltő diskurzusokra számíthatnak a látogatók. A NAV Színtéren a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkájába nyerhetnek betekintést, a #halloholnapban pedig a hallás védelmének lehetőségeiről kaphatnak hasznos tanácsokat. A #fesztiválcserkészeknél nyomozójátékok, akadálypályák, ügyességi és szellemi feladatok várják a fesztiválozókat, a NoKamu sátorban pedig megtudhatják, hogyan lehet felismerni a hamis termékeket.A Telekom VOLT fesztivál a gyermekeket is szeretettel várja: a 12 évnél fiatalabbak számára egy, a fesztiválról készített rajz a belépő! A legkisebbeknek idén is számos izgalmas programot kínál a Telekom VOLT fesztivál: lesz divatbemutató, testfestés, LEGO kockavadászat és építés, csodák palotája, játszóház, cserkészprogramok, és kölyök ki-mit-tud. Az egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó program évek óta a fesztiváltúra: a gyerekek itt megtudhatják, hogyan készül a VOLT, betekinthetnek a színfalak mögötti területekre, megtudhatják, milyen eszközöket és járműveket használnak, mi történik, ha valaki megsérül, vagy ha épp rosszra fordul az idő. Az izgalmas, rövid túrák idén is két turnusban indulnak, szombaton reggel 9 és 10 órai kezdéssel, az információtól, ahová 12 év alatti fesztiválozók maximum 1 fő felnőtt kísérővel jelentkezhetnek. A programra előzetes regisztrációval lehet jelentkezni a www.volt.hu/fesztivaltura oldalon. A Telekom VOLT fesztivál gyerekprogramjairól részletesen: volt.hu/gyerekprogramokÚjdonságok, szolgáltatásokA környezettudatosság és a fenntartható fesztiválozás jegyében a VOLTon is megjelenik idén a re:pohár, azaz a cserélhető pohár, amivel a soproni fesztiválon gyakorlatilag eltűnik a pohárhulladék a rendezvény helyszínéről, ezzel többszázezer eldobható műanyagpoharat váltanak ki a szervezőkA Telekom VOLT fesztivál mobil applikációjának segítségével minden fesztiválozó naprakész információkat kap az aktuális eseményekről, tudni- és látnivalókról. A szoftver természetesen tartalmazza a fesztivál részletes és pontos programtábláit, lehetőséget nyújt az egyedi érdeklődési preferenciák beállítására, és rengeteg hasznos tanáccsal segíti a felhasználókat. Az applikáció iOS és Android platformra is ingyenesen letölthető.Idén már a belépésre jogosító karszalaggal is lehet fizetni a VOLTon. A rendszer lényege, hogy a karszalagok RFID chippel lesznek felszerelve, így amellett, hogy minden belépési jogosultságot tartalmaznak (napok, kempingek, stb.) a fizetési funkciót is magukban foglalják. Ez a rendszer a heti és napijegyeseknél is egyaránt működik, és gyakorlatilag a Festipay fizetőkártyát váltja ki, ami ezáltal tulajdonképpen beépül a karszalagba. Így megszűnik a korábban a kártyáért fizetendő 500 forintos letét is, illetve a karszalag további előnye, hogy sorbaállás nélkül, a mobil-applikáción keresztül is fel lehet tölteni. Emellett természetesen egyérintéses (contactless) bankkártyákkal is lehet majd ugyanúgy fizetni, mint eddigA MASTERCARD – VOLT Diákjegy Program keretein belül 2018-ban minden magyar tanulói/hallgatói jogviszonnyal rendelkező diák jelentős kedvezménnyel vehet részt a fesztiválon!