VOLT Fesztivál: az idei 10 legjobb pillanat Sopronból - fotókkal

(A lista természetesen szubjektív élményeken alapul. :) )Tortacsata. Utólag is boldog 25. születésnapot VOLT!Petőfi Zenei Díjátadó gála. Idén is nagyon élveztük a minifesztivált a fesztiválban.VOLTarcok. Bármikor csapathatta mellettünk egy banán, egy farkas, egy csirke vagy esetleg egy krokodil.Amikor teljesen ismeretlen fesztiválozókkal random összecsapódunk és aztán együtt bulizunk egy koncerten. Erről nincs képünk, helyette az egyik kedvencünk:)Idén is családi VOLT a hangulat, a legkisebbeket is el lehetett hozni. <3Bár elsősorban élő zenéért járunk fesztiválozni, nem tagadjuk, hogy nagyon élvezzük azt is, amikor ment a szeletelés és féktelenül tombolhatunk a DJ-k bulijain. A legjobb idén a Knife Party volt, de Martin Garrix is odatette magát, aki még aA Years & Years koncertje, az imádni való és energikus frontember, a csillámbomba Olly Alexanderrel az élen. Az a jó fesztiválokban, hogy egy csomó új kedvenc bandát is szerezhetünk, nekünk idén ők iratkoztak fel erre a listára.Barátság, szerelem. <3 #egyhétegyüttlétA Linkin Park első hazai koncertje. Az együttes Sopronban hagyta a szívét, őrületes élmény volt, nem csak a leglelkesebb rajongóknak.Imagine Dragons a szakadó esőben. "Az amerikai Imagine Dragons fergeteges koncertet adott a legnagyobb égszakadás közepette. A Telekom Nagyszínpadról merni lehetett a vizet, a távolban villámok cikáztak, de a zenekar nem adta fel. Sőt, Dan Reynolds énekes többször lejött a közönséghez pacsizni, így aztán ő is bőrig ázott. Ám a szeme végig ragyogott... Nem győzte méltatni a küzdőtéren bulizókat, akik teli torokból ordították például a Believer, vagy a Radioactive című slágereket" - írtuk az egész héten frissülő tudósításunkban. Azóta is a koncert hatása alatt vagyunk, de sajnos már csak itthon hallgathatjuk a számaikat. Egy év múlva újra VOLT!Mert ami VOLT az majd lesz!