Vendégtáncosok A szving meg a tangó produkcióban Sopronban

Pataki András, a színházat működtető Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetője örül annak, hogy a teátrum nemzetközi kapcsolatai tovább erősödtek. A bécsi Europa Clubbal, a vajdasági Zentai Magyar Kamaraszínházzal, az erdélyi mikházi Csűrszínházzal és a felvidéki Komáromi Jókai Színházzal élőek ezek az együttműködések, csakúgy, mint oroszországi Szaranszkban található Jausev Állami Zenés Színházzal, ahonnan az elmúlt évadban orosz táncosok érkeztek és érkeznek a jövőben, valamint onnan szerződtették Alekszej Batrakovot, a Saransk City Balett egykori vezetőjét is.Most az osztrák féllel sikerült bővíteni az együttműködéseiket, amely a következő évad nagy soproni táncos produkciójához, a Sopron Balett új bemutatójához kapcsolódik, s további előadáscseréket, meghívásokat is előrevetíthet.Demcsák Ottó rendezésében Rovó Péter és Szakál Attila koreográfiáival tűzik műsorra A szving meg a tangó című táncjátékot februárban. Ebben szerepelnek majd a St. Pölten-i Europabalett táncosai. A rangos, szakmailag jegyzett műhelyben több mint tíz nemzet táncosai dolgoznak, turnéznak, fesztiválokon lépnek fel a világ több pontján.Az aláíráson jelen lévő Demcsák Ottó elmondta: nem tánctörténeti előadást akarnak létrehozni, hanem megmutatni azt, hogy két nagyvárosban: New Yorkban és Buenos Airesben miként szeretnének az emberek létrehozni egy új világot, az önmegvalósító, illetve befelé, felfelé forduló törekvéseikkel. Érdekessége lesz az előadásnak, hogy mindkét stílusban ugyanazt a történetet láthatják a nézők és ebben nagy szerep jut majd a jól képzett St. Pölten-i táncosoknak.Az együttműködési megállapodás megkötésekor - melyen részt vett Michael Kropf a Badeni Balett igazgatója is -Michael Fichtenbaum, az osztrák együttes művészeti igazgatója és Siegfried Nasko St. Pölten egykori városi tanácsnoka meghívta a Soproni Petőfi Színház delegációját az osztrák nagykövetség által rendezett kulturális programra, a Sommerfestre, amelyet július 11-én Ausztria uniós elnökségének tiszteletére szerveznek, s ennek keretében az Europaballett St. Pölten is fellép.