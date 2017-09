Új tulajdonos kezében a Sopron Plaza és a Fagus is

Az Indotek ingatlanfejlesztő csoporthoz tartozó projektcég, a Cerisano Property vásárolta meg több más ingatlan mellett a Sopron Plazát és a Hotel Fagust. Mint a Kisalföld is foglalkozott a témával, a két ingatlan része volt egy MKB-s ingatlancsomagnak, amit végül a Szanálási Vagyonkezelő értékesített.



Információink szerint több mint tízmilliárd forintot fizethetett a Cerisano Property a csomagért, amibe a két értékes soproni ingatlan mellett a veszprémi Balaton Plaza, egy budaörsi Outlet Center és egy Pécshez közeli raktárbázis is beletartozott. Az Indotek-csoport egyébként évek óta ingatlanok, irodaházak, ipari csarnokok, raktárak tulajdonosa és lakásfejlesztésekkel is foglalkozik. A cég, amelynek úgy tudjuk, a soproni már a kilencedik plázája, Jellinek Dániel üzletember érdekeltsége.



A Fagus egyelőre csendes, ajtaja zárva. Az új tulajdonossal ugyanakkor a város legfiatalabb, de tavaly május óta zárva tartó szállodája esélyt kap a megújulásra.