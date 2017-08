Új mentőkocsi Sopronban - közel 50 millióba került a Mercedes

Az elmúlt évek során új típusú és korszerű berendezésekkel felszerelt mentőautókra cserélték le a soproni mentőállomás korábbi járműveit. A harmadik ilyen, közel ötvenmilliós értékűt tegnap adta át dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója. Az ünnepségen Molnár Ágnes soproni országgyűlési képviselő a szakterületet érintő kormányzati programot részletezte.



Eszerint 2010 óta a mentőállomások közel negyven százalékát korszerűsítették, és számos új is épült. Folyamatosan halad az új típusú és modern felszerelésű járművek szolgálatba állítása. Összességében 2010 óta reálértéken ötven százalékkal többet költünk a mentésre: 22 milliárd helyett 2018-ban a mentőszolgálat 40 milliárd forintból gazdálkodik. Az egészségügyisek – közte a mentők – béremelése évek óta tart, jövőre is folytatódik. A rezidens-ösztöndíjrendszer is jelzi, a kormány mindent megtesz a humánerőforrás megbecsülése érdekében.



Fodor Tamás polgármester az átadóünnepségen jutalomban részesítette a helyi mentőállomás munkatársai közül Galkó István, Kovács Szabolcs, Lőrincz László mentőápolókat, s Göndöcs Csaba mentőautó-vezetőt.

Évente hatezer esetben vonulnak ki a soproni mentősök, s százezer kilométert tesznek meg munkájuk során – közölte Bujtás József, a mentőállomás vezetője. Elmondta: alapítványuk négymillió forintért szerzett be mellkas-kompresszort, embert kiváltó újraélesztő berendezést.



Az ünnepség a mentőállomás melletti emlékparkban zárult, ahol a magyar mentésügy történetének egyik meghatározó, soproni származású alakjára, dr. Gábor Aurélra Tuba Jenő nyugalmazott vezető mentőtiszt emlékezett.