Tizedik vasútmodell kiállítás Sopronban

A kiállítás január 26-án 9-től 19 óráig, január 27-én és 28-án pedig 10-től 19 óráig látogatható.

A Pro Kultúra jóvoltából ebben a három napban három nagyszerű modellező klub mutatkozik be: házigazdaként a soproniak, a tapolcaiak és a legnagyobb asztallal érkező szombathelyiek.A földszinten Hans Gusztav Edőcs, burgenlandi fotóművész alkotásaiból látható egy kiállítás. Edőcs 1924-ben Vulkapordányban született, de gyermek- és fiatalkorát már Sopronban töltötte: itt ismerkedett meg a fotózással is. ’56 után elhagyta az országot, a vasútnál dolgozott, portrékat és mozdonyokat fotózott. Ezekből néhányat most visszahoztak a szervezők abba a városba, ahol annak idején a fotós az első exponálásait végezte.A teljes 2. emeletet belakják a modellezők: a Petőfi terem a tapolcai Batsányi János Vasútmodellező Klub birodalma lesz, ők az ország egyik legrégebben működő modellező egyesülete. A Liszt teremben a Szombathelyi Vasútmodellező és Vasútbarát Egyesület modul asztala épül meg, pontosabban akkora lesz az asztal, hogy nem is fér el a legnagyobb teremben: az egyik mellékvonal kikacskaringózik majd az előtérbe is. A Soproni Vasútbarátok és Vasútmodellezők Egyesülete pedig az előtér oszlopcsarnokát veszi birtokba: a Dunántúl jellegzetességeit, Sopron környékét és a Cuha-völgyi vasút néhány elemét mutatják meg a látogatóknak. Megépítették többek között a bakonyszentlászlói felvételi épületet, a cseszneki várat, Pinnye és Rábatamási állomásait is.A klub segítségével egy emléksarkot is berendeznek a szervezők a néhai Lovass Gyula, soproni vasúttörténész és helytörténeti kutató emlékére. A kiállítás idején vendégül látják az egyik délutánon Gyula bácsi özvegyét is.A szervezők a kisgyerekekre is gondoltak: számukra ezekre a napokra berendeznek egy olyan kuckót, ahol maguk is kipróbálhatnak különféle szerelvényeket és fából építhetnek vasutat. Itt persze még a kisiklás sem lesz veszélyes.Akik most kezdik a modellezést, a helyszínen kezdő és profi modellező kellékeket és szerszámokat is vásárolhatnak. Vendégségbe érkezik néhány öreg vasúti lámpa is, a fertőszéplaki Aladin Vasúti Lámpamúzeum jóvoltából. Szombaton pedig egy honvédségi egység is „megszállja" az aulát. A földszinten valóságban is „sátrat vernek" a katonák: lesz fegyverbemutató, különféle honvédséget népszerűsítő játékok és az egyenruhákkal is megismerkedhetnek az érdeklődők.További információ a www.prokultura.hu oldalon található.