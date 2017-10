Templomot rongált meg a szél Sopronban, több koccanás a zuhogó esőben - fotók, videó

Várjunk olvasóink fotóit: tudosito@kisalfold.hu >>

Olvasónk videója - Így tört be a hidegfront SopronbaOlvasónk fotói - A soproni Szent Imre Plébánia tornyáról a viharos szél letépte a borítást sopronmedia.hu beszámolója szerint a katasztrófavédelem szakembereit egy útra dőlt fához riasztották, a Lőverekben található Fűzfa sorra., erős szél fúj, a közlekedés pedig az is nehezíti, hogy több koccanás történt egy időben a városban. Olvasónk 40 perc alatt jutott el az Ógabona tértől az Erzsébet-kertig. z Időkép széltérképe szerint 106 km/órás széllökést is mértek Sopronban. Úgy tudjuk, faágakat is tört a Lenkey utcában.Győrben is nagy a szél, időnként pedig jobban rákezd a zuhé.A szél északnyugatira fordul, többfelé megerősödik, a Dunántúlon és a középső országrészben helyenként viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 13 és 19 fok között valószínű, de az északkeleti határvidéken kissé hidegebb is lehet. Késő estére 5 és 10 fok közé hűl le a levegő.