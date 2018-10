Színes kapaszkodókkal dobják fel az utasok hangulatát a bécsi metrón

Színes kapaszkodók az U6-os metró egyik szerelvényében © PID / Christian Fürthner

A bécsi U6-os metróvonal észak-déli irányban szeli át az osztrák fővárost, évente 90 millióan utaznak az összesen 17,4 kilométer hosszú vonalon.Hogy ne legyenek olyan szürkék a hétköznapok, a Wiener Linien az ősz beköszöntével színesre cserélte az egyik vagonban a kapaszkodókat. Így a szokásos sárga vagy szürke fogódzkodók helyett piros, narancssárga, sárga, zöld, kék és lila fogantyúk fogadják az utasokat. A hangulatjavító intézkedés keretében összesen 104 kapaszkodót cseréltek színesre.Bécs legszínesebb metrószerelvénye október 29. óta közlekedik.Mivel a bécsiek – eléggé méltatlanul - alulértékelik az U6-os metróvonalat, a Wiener Linien a legkülönbözőbb intézkedésekkel igyekszik javítani a vonal megítélésén. Kéthetente mosóba küldik az összes szerelvényt, a napi takarításon túl pedig hat-nyolc hetente belülről is alaposan végigpucolják az összes vagont – inkluzíve ablakpucolás és üléstisztítás. Minden szerelvény be van kamerázva, az állomásokat és a vonatokat pedig speciálisan képzett biztonsági személyzet őrzi.A vonal mentén folyamatosan újítják fel az Otto Wagner tervezte állomásépületeket, és LED-esre cserélik a világításukat. Ezen kívül egy új szellőzőtechnika tesztje is elkezdődött, mivel a nyári hőségben a szerelvények gyorsan átmelegedtek.2018. szeptember 1-je óta pedig tilos erős szagú ételeket fogyasztani az U6-os metró szerelvényeiben, amivel sok utas régi álma vált valóra. A tesztidőszak után, 2019. január 15-től Bécs összes metróvonalán tilos lesz a gyros, a pizza és társai fogyasztása.