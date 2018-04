Szakmák Éjszakája hét helyszínen is

Kedvezmény az utazóknak



A tanulókat kísérő hozzátartozók, valamint a felnőttoktatási szakirányok iránt érdeklődő felnőttek részére a közösségi közlekedési szolgáltatás ötvenszázalékos kedvezménnyel vehető igénybe. Az odaútra a teljes árú jegyet kell megváltani, amit a rendezvény helyszínén a képzőintézmény lebélyegez és igazolást állít ki a részvételről. Visszaúton (az igazolással együtt) ez a jegy használható utazásra.

Negyvennégy szakképzési centrum vesz részt országszerte a Szakmák Éjszakája programsorozatban, amelynek elsődleges célja az általános iskolások és szüleik, a középiskolások és a felnőttek tájékoztatása a képzési lehetőségekről. Ugyanakkor a színes, szórakoztató lehetőségek igazi családi programok lehetnek – kortól függetlenül.Ezen az éjszakán az érdeklődők végigjárhatják a szakképző iskolákat és megismerkedhetnek az egyes szakmák fortélyaival, mindezt játékos formában, néhány óra alatt. A Soproni Szakképzési Centrum tagiskolái és szakmai partnerei hét helyszínen, hetvenhét programmal várják az érdeklődőket április 13-án, nemcsak Sopronban, hanem Fertődön és Kapuváron is. A Berg-, a Fáy-, a Handler-, a vendéglátó, a Porpáczy-iskola és a Vas-Villa’ mellett három szakmai partner is csatlakozik a programhoz: az Autoliv Kft., a Magyar Posta Zrt. és a Velux Magyarország Kft. Szakmák Éjszakája lesz a Rothban is: a Szent György utcában az erdészek, a kollégiumban a faiparosok és környezetvédők, a Lippaiban a borászok, parképítők és virágkötők várják az érdeklődőket.A szakmakipróbáló programok mellett előadások, bemutatók szerepelnek. Minden szakmát ki lehet próbálni, s ez sok-sok kalandot is ígér... (A Szakmák Éjszakája részletes programja elérhető a szakmakejszakaja.hu és a szakmakejszakaja.soproniszc.hu, illetve a www.rothszki.hu weboldalakon.)A rendezvény ünnepélyes megnyitóját április 13-án 17.30 órakor tartják a Soproni SZC Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskolájában.