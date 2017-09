Srí Lanka-i színjátszókat is láthat a soproni közönség

Pataki András, a Soproni Petőfi Színház igazgatója, a fesztivál életre hívója elmondta: hiánypótlásként szervezik meg a rendezvényt. A rendszerváltozás után ugyanis hanyatlottak, majd lassan megszűntek az országban az olyan amatőr és alternatív színházi találkozók, amelyek nemzetközi kitekintést nyújtottak. Ő három éve lehet a Komlói Amatőr Színházi Találkozó (KASZT) fesztiváligazgatója, amely a Kárpát-medence legnagyobb magyar nyelvű amatőr fesztiváljává nőtte ki magát. Tapasztalata szerint nagyon erős és jelentős tömegbázis áll az amatőr és alternatív színházi mozgalmak mögött.



Erre alapozva gondolta úgy, hogy Sopron a földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően, a kultúrák fontos és jelentős találkozási pontjaként igazi színes fóruma és otthona lehet a Progress Sopron fesztiválnak. Ebben partnere volt a városi önkormányzat és az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkársága, a támogatásukkal valósul meg most a találkozó, amelyet kétévente rendeznek meg. A versenyprogramban szereplő produkciókat nemzetközi kitekintéssel bíró színházi és filmes szakemberek értékelik és díjazzák.



Az idei fesztiválra előzetes jelentkezés után Komáromi Sándor drámapedagógus, rendező válogatta az előadásokat, az ő ajánlásait figyelembe véve alakította ki Pataki András a versenyprogramot és a hozzájuk tartozó kísérőrendezvényeket. Az első fesztiválra jön a Srí Lanka-i Colombóból a Red Apple Theatre Gathering társulat, a németországi Lipcséből a Compania Sincara csoport, az olasz civitavecchiai Avanzi di Scena színjátszói, a lengyel Bielsko-Białából aMłodzieżowy Teatr Animacji Lalki i Przedmiotu „eF" bábszínház, valamint a szerbiai Kupuszinából érkezik a Sturcz József Színjátszó Csoport. A hazai színeket a versenyben a KASZT elmúlt két esztendejének győztesei, a celldömölki Soltis Lajos Színház és a győri RÉV Színházi és Nevelési Társulat, valamint az inárcsi KB35 társulat, a deszki Deszka Színház és a budapesti Vörösmarty Gimnázium egy-egy előadása képviseli.



A nem mozgásszínházi elemekre épülő prózai előadásokat magyar és angol nyelven feliratozzák. A produkciók a Soproni Petőfi Színházban és a Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központban láthatók, a közönség százforintos regisztrációs jegyekkel tekintheti meg azokat. A megnyitót szeptember 20-án délután fél háromkor tartják jó idő esetén szabadtéren, a soproni Várkerületben álló Mária-szobornál, ahol a Soltis Lajos Színház mutatja be Almagránát című különleges előadását.



Pataki András bízik abban, hogy a fiatal- és egyetemista közönség, a különleges előadásokra mindig kíváncsi helyi színházi klub tagjai, a soproni Teátrumi Színözön rendszeres nézői és a hozzájuk csatlakozó érdeklődők igazi fesztiválhangulatot varázsolnak a nemzetközi találkozó köré, ahol meg lehet ismerni egymás kultúráját, színházi útjait, gondolatvilágát. Ezt segítik elő a szakmai beszélgetések, zenés programok is.



A fesztiválhoz kapcsolódóan a magyar dráma napja tiszteletére érkezik a Zrínyi Ilona című előadás a budapesti Klebelsberg Kultúrkúriából, a házigazda soproni színház pedig két produkcióval, Visky András Megöltem az anyámat és Gogol Egy őrült naplója című előadásokkal vesz részt off-programként a találkozón, ahová érkezik a komlói Súgólyuk Színház Furcsa pár című előadása is.