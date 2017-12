Soproni közgáz: idegen nyelven is oktatnak

Nyílt nap a Benedek-karon



A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara december 7-én 9.30 órai kezdettel tartja nyílt napját a Ferenczy János utca 5.-ben. A programban szerepel a kar és képzéseinek bemutatása, tájékoztató a felvételi eljárásról, a kollégiumokról, valamint óvodalátogatás és a csecsemő- és kisgyermeknevelő demonstrációs terem bemutatása.

Mindez jól mutatja, hogy az intézmény regionális szerepet tölt be szakterületén. Az eseményen a kar oktatói, hallgatói révén minden fontos információt megtudhattak az érdeklődők a felvételi eljárásról, ösztöndíjakról, a hallgatói életről, diákhagyományokról.– Karunkon több mint ezer hallgató ismerkedik a pénzügyek és a marketing, a turizmus és vendéglátás, a nemzetközi gazdálkodás, továbbá a gazdálkodás és menedzsment világával – fogalmazott dr. Fábián Attila, a kar dékánja. – A magyar mellett angolul is tanulhatják diákjaink a turizmus és vendéglátást, a nemzetközi gazdálkodást, illetve németül a gazdálkodás és menedzsmentet. Többek között a Magyar Nemzeti Bank, a GYSEV és a GYSEV Cargo támogatásával ki- emelkedő ösztöndíjprogramot biztosítunk hallgatóinknak, s ez is fémjelzi gyakorlatorientáltképzéseink országos elfogadottságát.A dékán bejelentette: külföldi partneregyetemekkel szeptembertől európai kettős diplomaprogramot indítanak. A kiemelt soproni turisztikai régió pedig jó alapot ad arra, hogy erősítsék az idegenforgalmi partnerekkel való kapcsolatukat a duális képzés érdekében. A turizmus-vendéglátás szakon belül – egy neves szakmai céggel együttműködve – légiforgalmi modult is indítanak ősszel. A szakon repülőgép-vezető és légiutas-kísérő elméleti tudnivalóit tanulhatják a diákok, a gyakorlati részt a partner cég biztosítja.