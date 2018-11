Soproni az év természetfotója

Több megyénkbeli siker is született a hazai természetfotózás legrangosabb pályázatán, amin 294 fotóstól 4063 beérkezett pályamű közül válogatta ki a zsűri a legjobbakat. Tizennégy kategóriában hirdették ki az első három helyezettet és különdíjakat is osztottak. (Ez a magyarázata, hogy kategóriagyőztesekről már írtunk.) A verseny két legnagyobb győztese viszont az év természetfotósa és az év természetfotója. Nos, ez utóbbi dicsőség a soproni Nagy Bertoldé, aki Délutáni pihenő című képével érdemelte ki az elismerést. A civilben banki értékesítéstámogatóként dolgozó, eredetileg biológia szakos pedagógus főiskolai évei alatt szeretett bele a fotózásba.

Az egri főiskolán előírás volt egy legalább százdarabos növénygyűjtemény összeállítása. Csoporttársammal együtt el is végeztük a feladatot, csakhogy ott felejtettük a nyári szünetben a mappát az albérletünk sarkában. Mire visszatértünk, az egész bepenészesedett. Újra már nem lett volna időnk, de kiválthattuk a feladatot egy diasorozattal. Akkor szerettem bele a természetfotózásba, s ez a szerelem azóta sem múlt el

A Délutáni pihenő főszereplője a szárhalmi erdőben élő macskabagoly.

– meséli mosolyogva történetét Nagy Bertold. Alapvetően a növények maradtak a kedvenc témái, de az élővilág más szereplői is érdeklik.

Háromgyermekes apaként sajnos nem jut annyi időm a hobbimra, mint szeretném, de ha tehetem, fogom a tizennyolc kilós fotós hátizsákomat és már megyek is a szabadba. A nyertes fotón szereplő macskabagoly a szárhalmi erdőben él, ott készült a fotó egy havas reggelen.

Nagy Bertold természetfotós

Nagy Bertold szerint a jó természetfotós alapvető ismérve az élővilág szeretete és a türelem. „Ott lenni, átélni, megörökíteni magamnak és ha jól sikerült, megmutatni másoknak is" – mondja erről. Fotósként nemcsak itthon, külföldön is indul különböző pályázatokon, tagja az osztrák fotószövetségnek és gyakran szerepelnek felvételei nemzetközi kiállításokon is.