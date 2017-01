Sopron sportjáért díj Sejber István testnevelőnek, edzőnek

– A barátaimtól értesültem a közgyűlés napján az elismerésről. Meglepett, mert úgy érzem, fiatal vagyok még egy ilyen díjhoz, inkább idősebb szakemberek szokták megkapni – mondja a Sopron sportjáért díjjal kitüntetett hatvanegy éves Sejber István. Az elismerést a kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó, az elért eredményekre felkészítő, a sportpedagógia, a tömegsport területén, továbbá a sportszervezésben, sporttörténeti kutatásban kimagasló teljesítményt nyújtó szakember részére adja a város, Sejber Istvánt pedig akár több kategóriában is győztesnek ítélhették. A Lackner Kristóf Általános Iskolában 1981- től testnevelő tanár, bevezette és megszervezte a lackneres gyerekek rendszeres labdarúgóedzéseit, emellett minden évben síelni viszi kollégáival a gyerekeket. Ezek után nem meglepő, hogy a foci és a sí a két kedvenc sportága.



Sejber István az SC Sopron utánpótlásedzője, iskolájában az alsós osztályoktól kezdve heti két alkalommal, szervezett formában, kidolgozott tematika alapján focizhatnak a gyerekek. Az ő munkájának köszönhető többek között, hogy 1994-ben az országos diákolimpián labdarúgásban Sopron lett a bajnok. Olyan neves NB I-es játékosok tanulhattak tőle fiatalkorukban, mint Babos Gábor, Csiszár Ákos, Sifter Tamás, Horváth Barna, Nagy Zsolt. 2001-ben UEFA B licences edzői fokozatot is szerzett. Felesége is testnevelő, lánya pedig gyógytornász.