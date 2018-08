RETRO-Sopron: lakótelepek története - régi fotók

Itt még nem adnak árnyékot a fák, sőt, még el sem ültették azokat. Ma már más arcát mutatja a város legnagyobb lakótelepe.

Épül a Jereván-lakótelep. Az előadás betekintést enged a Kádár-korszak lakáshelyzetébe.

Elhivatott múzeumi szakember

Bolodár Zoltán: Nem vagyok egyedül abban, hogy jó dolog soproninak lenni. Fotó: Fajkuszné Bertha Zsófia

RETRO-Sopron előadás



Augusztus 17-én, pénteken fél 9-kor a Jereván-lakótelepi szolgáltatóház (Kodály Zoltán tér 12.) belső füves udvara ad otthont a programnak.

Tudják, mikor épült az első kockaház vagy az első lakótelep Sopronban? A Jereván-, a Kőfaragó téri és a József Attila-lakótelep megépítése az építők mellett a tömegközlekedés szervezőinek is feladatot adott. Az élhető lakókörnyezet megteremtése élelmiszerboltok hálózatát, bölcsődéket, óvodákat, iskolákat igényelt és sokoldalú ellátást biztosító szolgáltatóházakat is ki kellett alakítani.A Soproni Múzeum munkatársa, Bolodár Zoltán legújabb helytörténeti, képmutogató előadása betekintést enged a Kádár-korszak lakáshelyzetébe és a lakásproblémák megoldását célzó soproni panelépítések történetébe. Felidézi az 1960–1970-es és az 1980-as éveket, amikor hétköznap reggelente ezrek indultak meg az északnyugati ipartelep irányába. Sotex, Sofa, AFIT, fésűsfonalgyár: a korszak fiataljainak életét és szabadidejét meghatározó mozaikszavak, és persze a lakótelepek is, amelyek megépítése szoros összefüggésben állt az akkor működő üzemekkel.Bolodár Zoltán vetített képes előadás-sorozata, amely közel tíz éve indult el a Soproni Múzeumban, töretlen népszerűségnek örvend. A múzeum fotógyűjteményének vezetője a képmutogatás elfeledett szakmáját eleveníti fel. A fotográfia feltalálása előtt képmutogatók járták az országot, akik a gyertya fényének segítségével maguk festette képeket tártak a publikum elé. A falvak templomaiban, kultúrházak besötétített helyiségeiben történetekkel is színesítették a képeket. Bolodár Zoltán előadásaiban annak a több mint másfél évszázadnak közel 150 ezer felvételéből válogat, amiket a Soproni Múzeum fotógyűjteménye őriz. A Sopronról és helytörténeti témákról szóló vetítéseken egy-egy bejátszásban ismert soproniakat, szak- értőket is megszólaltat. A sorozat sajátossága a különleges helyszínválasztás is.Tóth Éva, mint a Jereván lakótelep Részönkormányzat elnöke kiemelte, fontos, hogy a Jereván is helyszíne legyen a méltán közkedvelt RETRO-Sopron sorozatnak, mert Bolodár Zoltán látványos, képes várostörténeti sorozata egyszerre felbecsülhetetlen értékű dokumentum, tudásanyag és értékes múltismeret, amit minden soproninak látnia kell.Bolodár Zoltán 1971-ben született Sopronban, végzettsége szerint faipari mérnök és rendszerfejlesztő műszaki informatikus. 12 éve került a Soproni Múzeumba, ahol a fotógyűjtemény digitalizálása miatt informatikához értő embert kerestek, és szinte azonnal beleszeretett a munkába. Nevéhez kapcsolódik a Régiségtár, Sopron első közgyűjteményi portáljának elindítása is. "Sokan szeretik ezt a várost és egész más érzés közösségben együtt megélni a múltidézés élményét. A jereváni képmutogatás reményeim szerint egy új sorozat nyitánya, jó lenne, ha más városrészek is megtapasztalhatnák ezt a közösségi érzést."