Olcsóbban utazhat az uniós nyugdíjas

A kedvezmények megállapítása az uniós tagállamok saját hatáskörébe tartozik, általános, mindegyik országra vonatkozó szabályozás nincs.

Nyugdíjasoknak olcsóbb

A kedvezmények 60–65 év felett járnak, és elég egy igazolvány vagy útlevél.

Utazni jó, s a nyugdíjasokat megillető európai kedvezményekkel a magyar időseknek sem kell lemondaniuk az élményekről.

A magyar kedvezmények nem érvényesek a határon túl, ugyanakkor az unió tagjainak kötelezettsége, hogy minden más tagállam állampolgárának országon belül ugyanazon kedvezményeket, ugyanazon feltételekkel nyújtsák, mint sajátjaiknak. A Kisalföld már foglalkozott a témával, s olvasóink közül sokan meglepve kapták fel a fejüket a hírre:

Európai nyugdíjas-igazolvány

29 euróért lehet megvásárolni a bankkártyához hasonló plasztiklapot egy évre.

A nyugdíjasoknak járó kedvezmények rendszerint korhoz kötöttek, többnyire 60–65 év felett járnak, általában elegendő személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel igazolni a jogosultságot. A konkrét kedvezményekről érdemes az interneten tájékozódni, mertsok helyen tartományi vagy helyi önkormányzati hatáskör. Akár városonként is változhat a tarifa, illetve a közlekedési társaságok is más-más kedvezményeket adhatnak.Legtöbb olvasónk érdeklődését az Ausztriában kiváltható úgynevezett európai nyugdíjas-igazolvány (European senior citizens card) keltette fel. A bankkártyához hasonló plasztiklapot egy évre 29 euróért lehet megvásárolni a kinti buszpályaudvarokon és vasútállomásokon, de meg lehet rendelni az interneten is, a http://www.pensionistenausweis.at oldalon keresztül. A nyugdíjaskedvezményekre feljogosító kártyát a nők 60, a férfiak 65 éves kortól válthatják ki. A kártya maximum ötven százalék kedvezményre jogosítja fel használóját a vonatokon és buszokon. Ráadásul az osztrák nyugdíjaskártya nem csak utazni jó! Színházban, kiállításokhoz, fürdőhelyekre, múzeumokban, könyvtárakban, még egyes éttermekben is felhasználható különböző mértékű kedvezményekkel.