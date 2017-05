Nagylózson pénzt, munkát sem sajnálnak, hogy megszépüljön a műemlék

Nagy feladat



100 millió forintba kerül csak a belső felújítás és a statikai megerősítés.

A nagylózsi egyházközség a Szent Lőrinc-plébániatemplom külső, homlokzati felújítására is pályázott. Május végén derül ki, hogy elnyerték-e a támogatást.

A falu egyik büszkesége a Szent Lőrinc-plébániatemplom, amelyet az 1440-es években építettek a már meglévő és ezen a helyen álló temetői harangtorony mellé. Az évszázadok alatt többször felújították már, kétszer le is égett. De a nagylózsiak összefogása újra és újra felépítette, szépítette, bővítette.Talán az egyik mester elszámította magát, talán az idő vasfoga tette, de 2015 áprilisában a templomot életveszélyessé nyilvánították.– A mennyezetről már potyogott a tégla, nem volt mit tenni – mondja nagy sóhaj kíséretében Hajtó Géza, az egyházközség képviselő-testületének elnöke. A templomnak komplex rekonstrukcióra volt szüksége.– A felújítás során feltárták a hibákat, amelyekből volt bőven. Előkerültek például régi vasrudak, amivel még elődeink próbálták megmenteni a széthúzó falakat. Komoly feltárást végeztek a szakemberek, hogy mi okozza a bajokat, például azt, hogy az egyik ötméteres fal a megengedett fél centivel szemben tizennyolc centit dőlt – említi Hajtó Géza, aki a munkálatok motorja. Jogos büszkeséggel számolhat be most már az eredményekről. Az ezerkétszáz lelkes falu és az elszármazottak tizenegymillió forintnyi adományt adtak össze templomuk felújítására, ezenkívül már hétmillió forint értékben végeztek el a helyiek társadalmi munkát az építkezésen!

– Egy-egy nagyobb feladatra, ha kérjük, ötven-száz ember is eljön! – mondja az elnök. A kiemelt műemlék rekonstrukciója persze nagyon sok pénzbe kerül, így a püspökség több tízmilliós segítségére is szüksége volt a falunak. Csak a belső felújítás és a statikai megerősítés 90–100 millió forintba kerül.A munkákkal jól halad a kivitelező, így a tervek szerint idén visszatérhetnek templomukba a hívek, akik eddig a közeli kápolnába jártak misére. – Ha mindenki odaáll a munka mellé és minden rendben lesz, a falu búcsújára, augusztus 20-ra elkészül a belső felújítás – zárta Hajtó Géza.