Meghalt a soproni vallási élet emblematikus alakja - Máté atya előrement

„Én vagyok a feltámadás és az élet; aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog" – így búcsúztak Barna F. Máté soproni atyától, tartományfőnöktől a domonkosok. A soproni vallási élet emblematikus alakja hétfő hajnalban hosszan tartó betegség után hunyt el. Mindössze ötvenkét évig volt a földi létben...



Máté atya gyakran nyilatkozott a Kisalföldnek is. Mindig készségesen, emberségesen, a keresztény elkötelezettség szellemében. Nyíltan beszélt, egyenes emberként, hogy mindenki megértse. A legfájóbbról is tudott mosolyogva mesélni...



Hódmezővásárhelyen született, agrárkémikusnak tanult Keszthelyen, negyedéves volt az egyetemen, amikor eldöntötte, a szerzetesi életformát választja. A prédikátorok rendjét, a domonkosokat választotta. Isten szavát fordította emberire. Közösséget épített, őszintén élt, s ki nem állhatta a tabukat. Nem csak a templomból fog hiányozni; Máté atya halálával a mennyország gazdagabb lett, de a földi világunk sokkal szegényebb...